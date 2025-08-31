ТСН у соціальних мережах

Світ
678
1 хв

П'яний росіянин в Італії напав і побив українців (відео)

Росіяни не дають спокою українцям навіть за кордоном.

Дмитро Гулійчук
Скриншот з відео конфлікту

Російська блогерка Ніка Білоцерківська розповіла історію, як в Італії її п’яний співітчизник напав на українців і погрожував їм.

Білоцерківська поділилася в Instagram історію своєї знайомої Олександри Атанасової, яка в італійському місті Форте-дей-Мармі зіткнулася з неадекватним росіянином.

«Я стояла у черзі, і почула крики п’яного або випившого російського чоловіка, який почав кричати: „Х*хлята, є тут х*хлята? Х*хли, ви де? Підійміть свої руки, я хочу вас бачити! " Я не змогла промовчати, я підняла руку і спитала: «Що відбувається?» Руку підняв ще один хлопець, якого цей чоловік почав бити, він до нього поліз, почав кричати», — розповіла очевидиця події.

За її словами, рерсонал закладу намагався заспокоїти росіянина й відводити від українця. Проте росіянин кілька разів з матюками повертався назад.

«Українська шл*ха, йди сюди! Росія роз**е Україну, бл*ть. Зрозуміла, шл*ха?» — кричав п’яний росіянин.

«І чому воно не виконує бойові задачі свого вождя на фронті, а гріє свою фашистську с**ку в Італії? І як зробити так, щоб таких людоїдів не пускали у Європу?» — додала від себе Білоцерковська.

678
