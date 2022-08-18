Піар-акція не вдалась: у Росії підпалили комісаріат, військком якого агітував йти вбивати українців 

У Тверській області РФ намагались підпалити військкомат, працівник якого агітував йти вбивати українців.

Йдеться про військкомат міста Конаково, працівник якого Юрій Неговора, у липні записував агітаційні ролики із закликом йти на війну проти України.

Про це повідомляє російське видання "Медуза".

За даними видання, невідомий підпалив військкомат у місті Конаково. Там загорілось вікно. Пожежу ліквідували.

Особу, яка намагалась спалити російський військкомат розшукують.

Нагадаємо, у Росії військовий комісар міста Конаково та Конаківського району Юрій Неговора записав відеоролик, де закликав місцевих зголоситися піти на війну.

Українці бурхливо відреагували на вигляд воєнкома, зауваживши, що "чоловік, який схожий на смерть, закликає ставати окупантом та йти помирати до чужої країни".

Це не перший випадок, коли у РФ палять військкомати. У травні було відомо про 12 спроб підпалу.

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