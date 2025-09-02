- Дата публікації
П’ять хвилин до удару: Рютте попередив про нову небезпеку для Європи
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте попередив, що новітні російські ракети можуть досягти будь-якої частини Європи за лічені хвилини.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте попередив, що російські ракетні розробки становлять загрозу для всієї Європи, навіть для країн, віддалених від кордонів РФ.
Під час пресконференції у Люксембурзі він зазначив, що небезпека зростає щодня, і недооцінювати її не можна.
“Не будьмо наївними. Це стосується і Люксембургу, і Нідерландів. Нам здається, що ми далеко від Росії, але насправді дуже близько. Сучасні ракети здатні долетіти з території РФ до Гааги, Мадрида чи Люксембургу всього за п’ять-десять хвилин”, — підкреслив Рютте.
Він наголосив, що загроза є спільною для всіх членів Альянсу та підтвердив роль США як ключового партнера безпеки:
“Щоб захистити Сполучені Штати, необхідно мати безпечну Атлантику, Європу та Арктику. Інакше небезпека торкнеться й самих американців”.
Нагадаємо, що одна з країн НАТО розпочала розміщення протитанкових загороджень на низці закритих прикордонних пунктів пропуску з Білоруссю та Росією.