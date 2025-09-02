П’ять хвилин до удару: Рютте попередив про нову небезпеку для Європи

Марк Рютте / © Associated Press

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте попередив, що російські ракетні розробки становлять загрозу для всієї Європи, навіть для країн, віддалених від кордонів РФ.

Під час пресконференції у Люксембурзі він зазначив, що небезпека зростає щодня, і недооцінювати її не можна.

“Не будьмо наївними. Це стосується і Люксембургу, і Нідерландів. Нам здається, що ми далеко від Росії, але насправді дуже близько. Сучасні ракети здатні долетіти з території РФ до Гааги, Мадрида чи Люксембургу всього за п’ять-десять хвилин”, — підкреслив Рютте.

Він наголосив, що загроза є спільною для всіх членів Альянсу та підтвердив роль США як ключового партнера безпеки:

“Щоб захистити Сполучені Штати, необхідно мати безпечну Атлантику, Європу та Арктику. Інакше небезпека торкнеться й самих американців”.

Нагадаємо, що одна з країн НАТО розпочала розміщення протитанкових загороджень на низці закритих прикордонних пунктів пропуску з Білоруссю та Росією.