ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
785
Час на прочитання
1 хв

П’ять хвилин до удару: Рютте попередив про нову небезпеку для Європи

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте попередив, що новітні російські ракети можуть досягти будь-якої частини Європи за лічені хвилини.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Марк Рютте

Марк Рютте / © Associated Press

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте попередив, що російські ракетні розробки становлять загрозу для всієї Європи, навіть для країн, віддалених від кордонів РФ.

Під час пресконференції у Люксембурзі він зазначив, що небезпека зростає щодня, і недооцінювати її не можна.

“Не будьмо наївними. Це стосується і Люксембургу, і Нідерландів. Нам здається, що ми далеко від Росії, але насправді дуже близько. Сучасні ракети здатні долетіти з території РФ до Гааги, Мадрида чи Люксембургу всього за п’ять-десять хвилин”, — підкреслив Рютте.

Він наголосив, що загроза є спільною для всіх членів Альянсу та підтвердив роль США як ключового партнера безпеки:

“Щоб захистити Сполучені Штати, необхідно мати безпечну Атлантику, Європу та Арктику. Інакше небезпека торкнеться й самих американців”.

Нагадаємо, що одна з країн НАТО розпочала розміщення протитанкових загороджень на низці закритих прикордонних пунктів пропуску з Білоруссю та Росією.

Дата публікації
Кількість переглядів
785
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie