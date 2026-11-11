П’ять робіт на повну ставку одночасно: як чиновник роками водив роботодавців за ніс

Кашим Чоудхурі / © скриншот

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У Великій Британії викрили державного службовця Кашима Чоудхурі, який одночасно працював у п’яти державних установах на повну ставку з графіками, що повністю перетиналися.

Про це повідомляє Sky News.

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За даними ЗМІ, з 2020 року Чоудхурі змінив загалом вісім державних посад. Пік його афери припав на 2023 рік, коли одночасно працював у п’яти установах — трьох міністерствах та двох державних агентствах.

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За документами, він мав відпрацьовувати 183 години на тиждень при 168 можливих. Завдяки цій афері чиновник отримав сотні тисяч фунтів.

Аби приховати суміщення, Чоудхурі працював з дому, пояснюючи це доглядом за хворою матір’ю. На онлайн-зустрічах він завжди вимикав камеру, виправдовуючись технічними збоями. Якщо виникала загроза викриття, він брав лікарняний до трьох місяців. Так, у березні 2023 року чоловік «хворів» одразу в чотирьох установах, але продовжував працювати у п’ятій.

Схема розкрилася під час чергового «лікарняного», коли йому по відеозв’язку зателефонувала керівниця з Агентства з охорони здоров’я на прізвище Адамс. Під час розмови Чоудхурі зображував важку хворобу та інтенсивно кашляв.

Щоб виглядати переконливіше, він наніс на обличчя грим, який у якийсь момент почав сповзати через піт. Крім того, посадовець випадково увійшов на зустріч з електронної пошти, зареєстрованої на інше міністерство.

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Після цього викриття у липні 2023 року Чоудхурі заарештували. Суд визнав його винним у шахрайстві, а вирок щодо покарання очікується найближчим часом. Також сторона обвинувачення домагатиметься повного повернення незаконно отриманих державних коштів.

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