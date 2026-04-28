П’ять слабких місць НАТО: чому альянс ризикує програти у війні з Росією

Чому НАТО може програти у війні з Росією

Війна в Ірані показує, що альянс НАТО не готовий до війни з Росією. Однак РФ може атакувати вже зовсім скоро. НАТО може виявитися неготовим до цього. Проблемами можуть стати як нестача боєприпасів, так і брак інвестування у військово-морські сили.

Про це пише Politico.

Росія може атакувати НАТО вже скоро: чи готовий до цього Альянс

НАТО залишилося осторонь американо-ізраїльської війни в Ірані, однак навіть цей конфлікт показав тріщини в обороні альянсу. У разі, якби Росія вже напала, НАТО навряд чи змогло б захиститися.

«Війни в Україні та на Близькому Сході не є окремими явищами; є багато чого навчитися з обох, розмірковуючи про війни завтрашнього дня», — заявив заступник командувача ВПС Франції генерал Домінік Тардіф.

Від додав, що країни НАТО мають краще розуміти, куди спрямовувати розвиток своїх можливостей. Європейські чиновники попереджені, що напад Росії на одну з країн НАТО чи альянс може відбутися вже до 2029 року.

Колишні та чинні дипломати, посадовці НАТО та експерти з оборони зібрали п’ять основних прогалин НАТО, які виявила війна на Близькому Сході. Саме вони заважають підготовці до можливої війни з РФ.

Першою проблемою НАТО є дефіцит боєприпасів. Війна в Ірані ще й різко загострила цю потребу. Французькі запаси ракет Aster та Mica вичерпалися впродовж перших двох тижнів американо-іранського конфлікту.

Росіяни виготовляють тисячі безпілотників щомісяця. Це залишить країни НАТО без ракет за кілька тижнів. Саме тому виникає потреба у доступніших перехоплювачах класу «повітря-повітря». Дефіцит боєприпасів обговорюватимуть на липневому саміті НАТО.

Друга проблема, яка є в Альянсі, — це повітряна неповноцінність. За словами експерта Стокгольмського інституту (SIPRI) Пітера Веземана, здатність Ірану продовжувати атаки попри дії США доводить, що звичайними бомбардуваннями неможливо примусити державу до покори. Саме тому НАТО має переосмислити стратегію домінування в повітрі — насамперед розвивати високоточну ударну зброю далекого радіуса дії.

Очікується, що така зброя зможе нищити російські виробництва ракет та дронів, а також військові об’єкти глибоко всередині країни.

Третя прогалина НАТО — недостатньо потужні військово-морські сили. Найяскравішим прикладом виявилася Велика Британія, коли після трьох тижнів розгортання судна HMS Dragon у напрямку Середземного моря воно зламалося і було відправлене на ремонт.

Головнокомандувач морських сил Великої Британії генерал Гвін Дженкінс уже визнав, що Королівський флот не готовий до війни. Експерт з морської безпеки RUSI Сідхарт Каушал заявив, що Альянс повинен покращити спільні об’єкти технічного обслуговування суден та розв’язати проблему нестачі персоналу.

Четверта проблема НАТО, яка заважає підготуватися до війни, — тривалий розбрат. Війна в Ірані поглибила прірву всередині НАТО — Європа ігнорує вимоги президента США Дональда Трампа про військову підтримку, доки Трамп називає НАТО «паперовим тигром».

П’ята причина, чому НАТО не може підготуватися до війни, — недостатня співпраця з Україною. Протягом кількох днів після початку війни в Ірані Україна направила своїх експертів з безпілотників для збивання «Шахедів». Крім цього, Київ підписав десятирічне оборонне партнерство з країнами Перської затоки.

Попри те, що НАТО розширює оборонну співпрацю з Україною, її досі недостатньо. Тепер Альянс має працювати над створенням лінії засобів боротьби з безпілотниками ближче до кордону Росії — в Україні. Саме це буде першою лінією оборони від РФ.

«Україна діє як гарант безпеки», — сказав дипломат НАТО на умовах анонімності.

Чи готуються у НАТО до війни з Росією

Європейські країни змушені адаптуватися до тривалої війни на виснаження, оскільки роль США як світового лідера впевнено знижується. Попри значну допомогу Україні, Європа досі не має стратегії перемоги, обмежуючись ресурсами, які дозволяють Україні лише «триматися», тоді як Захід очікує на внутрішні зміни в Росії.

Водночас військові експерти попереджають: Європа має використати час, виграний завдяки стійкості ЗСУ, для швидкого нарощування власної обороноздатності. Критичним етапом для безпеки континенту стане 2030 рік, до якого всі європейські країни повинні бути здатними стримувати агресію РФ самостійно.

Водночас очільник МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що країни Заходу оголосили Росії «відкриту війну». За його словами, західні держави нібито прагнуть завдати Росії «стратегічної поразки» та здійснюють експансію на євразійському просторі.

Україну Лавров назвав «геополітичним тараном» та «наконечником», який Захід нібито використовує як інструмент для тиску на Росію та дестабілізації світової обстановки.

