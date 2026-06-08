П’ять умов миру в Україні від лідерів ЄС: у Путіна гнівно відповіли на ініціативу

Речник Путіна Пєсков / © Associated Press

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У Кремлі відреагували на п’ять умов миру, які напередодні озвучили лідери Великої Британії, Франції та Німеччини. Посіпака Путіна Пєсков назвав ці заяви європейських політиків «непослідовними».

Про це заявив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков пропагандистським ЗМІ.

Росія вкотре відкинула можливість переговорів щодо припинення війни в Україні, звинувативши союзників Києва у виробництві озброєння.

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«Я також хотів би, мабуть, звернути особливу увагу на те, що і Макрон, і Стармер, і Мерц намагаються говорити про мир і водночас наголошують на своїх намірах сприяти „київському режиму“ у виробництві нових видів озброєння для продовження війни. Хіба це не є непослідовністю висловлювань?» — заявив цинічно Пєсков.

Що пропонують лідери ЄС для миру в Україні

Напередодні лідери Великої Британії, Франції, Німеччини та президент України Володимир Зеленський зустрілися в Лондоні. За підсумками переговорів опублікували спільну заяву, в якій озвучили п’ять умов миру. Це:

Припинення бойових дій і заклик до агресора Володимира Путіна погодитися на негайне та повне припинення вогню.

Поточна лінія фронту має стати основою для майбутніх переговорів.

Після початку перемир’я Україна повинна отримати надійні юридичні гарантії безпеки, досягнуті у Берліні в грудні 2025 року та в Парижі в січні 2026 року.

Заморожені активи країни-агресорки залишатимуться заблокованими, допоки вона не припинить війну та не виплатить компенсацію Україні за завдані збитки.

Будь-які домовленості мають враховувати інтереси безпеки Європи. Питання, що стосуються ЄС та НАТО, ухвалюватимуться лише за згодою відповідних структур і держав-членів.

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