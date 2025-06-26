ТСН у соціальних мережах

П’ять вілл і 18 мільйонів євро: як пов’язана з Путіним родина влаштувалася в ЄС

Розкішна нерухомість у ЄС попри санкції: Микола Колесов, соратник Путіна та очільник “Вертольотів Росії”, володіє п’ятьма віллами на Майорці вартістю 18 млн.

Довірена особа Путіна володіє кількома об'єктами нерухомості на Майорці

Довірена особа Путіна володіє кількома об'єктами нерухомості на Майорці. / © Focus Online

Попри санкційні обмеження Євросоюзу, довірена особа президента РФ Володимира Путіна — Микола Колесов — продовжує володіти елітною нерухомістю в Іспанії. Як виявила російська опозиційна журналістка Марія Певчих, загальна вартість п’яти вілл Колесова на острові Майорка сягає 18 мільйонів євро, і формально вони записані на його дітей та сестру, щоб уникнути конфіскації.

Про це повідомляє видання Mallorca Magazin з посиланням на розслідування антикорупційної організації.

У розслідуванні вказується, що Колесов — гендиректор державного оборонного підприємства “Вертольоти Росії” та особа з санкційного списку ЄС — має п’ять об’єктів нерухомості в Пальма-де-Майорці. Один із маєтків у Кальвії, вартістю близько 5 мільйонів євро, було придбано 2014 року у російської компанії. 2022 року його переписали на дочку Колесова. Ще одну, меншу віллу, зареєстровано на його 71-річну сестру — її вартість оцінюють у 3 мільйони євро. Три інші вілли, що розташовані у районі Магалуф, разом із першими двома формують портфель на суму приблизно 18 мільйонів євро.

За словами Певчих, один з дітей Колесова має іспанське громадянство, що ускладнює процес можливої конфіскації майна. “Тепер вілли у безпеці”, — зазначає вона.

Микола Колесов відомий як один з керівників оборонної промисловості РФ. До призначення в “Вертольоти Росії” він очолював “Роствертол” і відіграє ключову роль у виробництві як військових, так і цивільних гелікоптерів. Саме за участь у посиленні російського військового потенціалу він потрапив під європейські санкції.

Кремль продовжує шукати шпарини в санкціях

Розслідування на Майорці з’явилось на тлі ширшої тенденції обходу санкцій з боку Росії. Останнім часом Кремль намагається знайти лазівки й у сфері авіаперевезень. Зокрема, йдеться про спроби залучити іноземні компанії до виконання внутрішніх рейсів у РФ — попри заборону каботажу в межах міжнародного авіаправа.

Російські авіакомпанії, через брак техобслуговування і деталей, поступово втрачають придатні до польотів літаки. У відповідь Москва намагається домовитися з компаніями з Казахстану. Однак провідні гравці регіону, зокрема Air Astana та Scat, вже відмовились від співпраці.

У ЄС повідомляють, що готують новий пакет санкцій, який має посилити контроль за активами російських чиновників та мінімізувати можливості для обходу обмежень.

Нагадаємо, в Україні здійснили повні перевірки декларацій посадовців ТЦК. Так, по завершенню 18 перевірок виявлено порушень на 36,8 млн грн.

