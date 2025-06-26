П’ять вілл і 18 мільйонів євро: як пов’язана з Путіним родина влаштувалася в ЄС

Довірена особа Путіна володіє кількома об'єктами нерухомості на Майорці. / © Focus Online

Попри санкційні обмеження Євросоюзу, довірена особа президента РФ Володимира Путіна — Микола Колесов — продовжує володіти елітною нерухомістю в Іспанії. Як виявила російська опозиційна журналістка Марія Певчих, загальна вартість п’яти вілл Колесова на острові Майорка сягає 18 мільйонів євро, і формально вони записані на його дітей та сестру, щоб уникнути конфіскації.

Про це повідомляє видання Mallorca Magazin з посиланням на розслідування антикорупційної організації.

У розслідуванні вказується, що Колесов — гендиректор державного оборонного підприємства “Вертольоти Росії” та особа з санкційного списку ЄС — має п’ять об’єктів нерухомості в Пальма-де-Майорці. Один із маєтків у Кальвії, вартістю близько 5 мільйонів євро, було придбано 2014 року у російської компанії. 2022 року його переписали на дочку Колесова. Ще одну, меншу віллу, зареєстровано на його 71-річну сестру — її вартість оцінюють у 3 мільйони євро. Три інші вілли, що розташовані у районі Магалуф, разом із першими двома формують портфель на суму приблизно 18 мільйонів євро.

За словами Певчих, один з дітей Колесова має іспанське громадянство, що ускладнює процес можливої конфіскації майна. “Тепер вілли у безпеці”, — зазначає вона.

Микола Колесов відомий як один з керівників оборонної промисловості РФ. До призначення в “Вертольоти Росії” він очолював “Роствертол” і відіграє ключову роль у виробництві як військових, так і цивільних гелікоптерів. Саме за участь у посиленні російського військового потенціалу він потрапив під європейські санкції.

Кремль продовжує шукати шпарини в санкціях

Розслідування на Майорці з’явилось на тлі ширшої тенденції обходу санкцій з боку Росії. Останнім часом Кремль намагається знайти лазівки й у сфері авіаперевезень. Зокрема, йдеться про спроби залучити іноземні компанії до виконання внутрішніх рейсів у РФ — попри заборону каботажу в межах міжнародного авіаправа.

Російські авіакомпанії, через брак техобслуговування і деталей, поступово втрачають придатні до польотів літаки. У відповідь Москва намагається домовитися з компаніями з Казахстану. Однак провідні гравці регіону, зокрема Air Astana та Scat, вже відмовились від співпраці.

У ЄС повідомляють, що готують новий пакет санкцій, який має посилити контроль за активами російських чиновників та мінімізувати можливості для обходу обмежень.

У ЄС повідомляють, що готують новий пакет санкцій, який має посилити контроль за активами російських чиновників та мінімізувати можливості для обходу обмежень.