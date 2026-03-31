П’ята атака за 10 днів: українські безпілотники вивели з ладу стратегічний порт Росії

Атака на порт і нафтовий термінал в Усть-Лузі / © скриншот з відео

Українські безпілотники здійснили чергову успішну атаку на балтійський порт Усть-Луга, поціливши у стратегічно важливий нафтовий термінал. Це вже п’ятий удар по цьому об’єкту за останні десять днів, що критично підриває експортні спроможності Росії.

Про це пише Reuters.

Удар по терміналу «Транснєфті»

У ході останньої атаки дрони уразили об’єкти для завантаження сирої нафти, якими керує російський трубопровідний монополіст «Транснєфть». Місцева влада підтвердила факт нічного нальоту, повідомивши про роботу засобів протиповітряної оборони, пошкодження будівель та трьох постраждалих.

У Кремлі вже встигли назвати ці події «терористичними актами» та заявили про складнощі з повним захистом критичної інфраструктури. Наразі робота порту, який зазвичай перекачує близько 700 000 барелів нафти на добу, знову опинилася під загрозою зупинки через регулярні пошкодження терміналів.

«Це не означає, що ці об’єкти можуть бути на 100% захищені від таких атак. Проте ведеться інтенсивна робота, і це стосується не лише порту, а й усіх інших об’єктів інфраструктури», — заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Масштабні втрати російського експорту

Наслідки системних атак ЗСУ по енергооб’єктах ворога виявилися значно масштабнішими, ніж повідомляє офіційна Москва. Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко зазначив, що Росія вже втратила близько 45% свого експорту нафти через регулярні удари по логістичних вузлах та терміналах.

Окрім нафтового сектора, суттєвих втрат зазнав і військово-промисловий комплекс країни-агресорки. За словами Коваленка, українські удари призвели до зупинки майже 40% місячного виробництва ракет. Це створює серйозний дефіцит озброєння для окупаційних військ на фоні тривалого виснаження ресурсів.

Нагадаємо, що стратегічний російський порт Усть-Луга у ніч проти 31 березня вже ставав ціллю масштабної атаки безпілотників. Тоді через вибухи була паралізована робота аеропорту Пулково, а губернатор Ленінградської області повідомляв про пошкодження житлових будинків у кількох районах.

Такі системні атаки вже серйозно підірвали експорт нафти країни-агресорки, адже порти «Усть-Луга» та «Приморськ» забезпечували майже половину морських постачань сировини. Виведення з ладу цієї енергетичної логістики створює «вузьке місце» для російського бюджету, який критично залежить від нафтодоларів.