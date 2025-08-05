П’ятеро українців оголосили голодування на кордоні Грузії та РФ: що відомо

Грузія утримує в транзитній зоні майже сотню українців, депортованих з РФ / © Getty Images

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П’ятеро громадян України, яких утримують у підвальному приміщенні грузинського пункту пропуску «Даріалі» на кордоні з Росією, розпочали безстрокове голодування. Один із учасників акції, Сергій Ларко, вже близько місяця перебуває на кордоні між Росією та Грузією.

Про це повідомляє «Эхо Кавказа».

За словами українця, учасники планують передати грузинським прикордонникам офіційну заяву про початок голодування. Ларко також надав журналістам копію свого звернення, де виклав причини та вимоги протесту. У ньому він заявив, що оголошує безстрокове голодування на знак протесту проти незаконних, на його думку, дій грузинських прикордонників та порушення його прав.

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Як стверджує Сергій Ларко, 21 червня 2025 року його депортували з Росії, а після прибуття до Грузії прикордонники нібито вилучили його паспорт та зібрали біометричні дані, хоча не мали для цього законних підстав. Він також наголошує на нелюдських умовах утримання.

«Мене помістили в нелюдські умови в підвалі КПП „Даріалі“ разом з 97 людьми, серед яких є хворі на ВІЛ та туберкульоз. Мені відмовлено у виїзді з Грузії, поданні заяви на притулок, юридичній допомозі та в можливості оскаржити затримання», — йдеться у зверненні.

Голодувальники вимагають зустрічі з українським консулом, а також наполягають, щоб їм пояснили причини затримання та надали можливість виїхати з Грузії або подати клопотання про міжнародний захист. Українці також заявляють, що їм потрібен медичний огляд, та вимагають звільнити їх з під варти, адже вважають утримання незаконним. Учасники акції оголосили, що протест триватиме доти, доки грузинська влада не виконає всі їхні вимоги.

Чиновники натомість заявляють, що більшість затриманих громадян України раніше були засуджені за особливо тяжкі злочини, а причина їхнього затримання — відсутність необхідних документів для перетину кордону. Водночас залишати цих людей на своїй території Грузія теж не хоче, адже вважає їх «загрозою» безпеці.

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Нагадаємо, наприкінці червня стало відомо, що у транзитній зоні між РФ та Грузією застрягли понад пів сотні українців. Більшість із них — колишні в’язні, яких Росія масово вивозить до кордону після звільнення з колоній, а також люди, депортовані з окупованих територій. Невелику кількість цих громадян України вже вдалося евакуювати до Молдови завдяки зусиллям українських дипломатів.