П’ятигодинна зустріч з Путіним: Трамп поділився несподіваними фактами про свого спецпосланця

Зустріч Стіва Віткоффа з кремлівським очільником Володимиром Путіним / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп розповів про зустріч свого бізнес-партнера і спеціального посланця Сполучених Штатів Стіва Віткоффа з кремлівським очільником Володимиром Путіним, яка тривала п’ять годин.

Про це йдеться на ClashReport.

Дональд Трамп заявив, що відправив свого знайомого бізнесмена Стівена Віткоффа на зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним, очікуючи, що вона триватиме лише 15-20 хвилин.

За словами Трампа, Віткофф, який «не мав уявлення про Росію чи Путіна і не дуже розумівся на політиці», провів із російським лідером близько п’яти годин.

«Я запитав: „Що, чорт забирай, ви могли обговорювати п’ять годин?“ А він відповів, що вони говорили про цікаві речі», — розповів Трамп.

Нагадаємо, Стів Віткофф не має групи експертів, які могли б лаконічно пояснити йому історію певних речей, зокрема щодо суті конфлікту між Росією та Україною. Про це раніше казав заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця.

За словами дипломата, Віткофф — бізнесмен. Те, як він працює та мислить, більше походить від світу бізнесу, ніж від геополітики.