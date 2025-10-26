Під час атаки безпілотників над Москвою з'явився стовп диму: відео

Дим на Москвою / © із соцмереж

Увечері в неділю, 26 жовтня, столицю Російської Федерації атакували безпілотники. Очевидці повідомляють про стовп диму, який з’явився над Москвою.

Фото та відео ймовірного прильоту по столиці держави-агресорки публікують Telegram-канали.

На опублікованих кадрах видно стовп диму, який піднімається над багатоповерхівками.

У місцевих пабліках пишуть про звуки вибухів, які лякають жителів Підмосков’я. «Бавовну» чують у Комунарці, Новій Москві та підмосковних Дубнах.

Тим часом московський мер Сергій Собянін повідомив про збиття чотирьох безпілотників, які летіли до російської столиці.

Про влучання дронів на території Москви офіційно не повідомляється.

Раніше OSINT-аналітики виявили різке зростання кількості позицій засобів протиповітряної оборони навколо російської столиці. За останні два місяці з’явилася щонайменше 21 нова позиція у радіусі до 50 км від Москви.

Нагадаємо, раніше під час атаки безпілотників у Московській області частина російської ракети ППО пробила дах пасажирського автобуса.