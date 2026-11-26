Обвал будівлі у Пакистані. / © Associated Press

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У пакистанському місті Карачі обвалилася шестиповерхова будівля, яку будували. Внаслідок трагедії загинули щонайменше четверо людей, ще 14 дістали травми. Ймовірно, 17 осіб опинилися під уламками.

Про це повідомляє Associated Press із посиланням на поліцію та рятувальні служби.

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Обвал стався у районі Балоуч-Колоні. За словами представника місцевої поліції Аммара Авана, з-під уламків уже витягли 14 постраждалих. Окрім того, рятувальники знайшли тіла чотирьох загиблих.

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За словами урядовця Насрулли Аббасі, родини повідомили про зникнення 17 людей після обвалення будівлі. На місці трагедії працюють рятувальники. Вони розбирають величезні бетонні плити, уламки цегли та переплетені конструкції, які залишилися після обвалення.

Тим часом влада відсторонила від посад понад десяток чиновників. Їх підозрюють у недбалості, йдеться в урядовій заяві.

Обвали будівель у Пакистані трапляються нерідко. Однією з причин називають слабкий контроль за дотриманням будівельних норм: забудовники можуть використовувати неякісні матеріали та нехтувати правилами безпеки, щоб скоротити витрати.

Нагадаємо, у єгипетській провінції Гіза на трасі вибухнув бензовоз із нафтопродуктами. Водій втратив керування на кільцевій автодорозі в районі Варрак і пробив бетонну дорожню огорожу. Після цього стався вибух і виникла пожежв. За останніми даними, загинула понад 31 особа, ще 21 поранено.

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