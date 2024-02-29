Під час “доленосного” спічу Путіна заснули представники влади РФ (кумедні фото)

Серед сплячих був син глави Радбезу, якого називають потенційним “наступником” Путіна.

Під час послання президента РФ Володимира Путіна до Федеральних зборів 29 лютого, задовго до закінчення спічу, у залі заснули представники усіх гілок влади Росії.

Про це пишуть російські пабліки в Telegram.

“На щорічному посланні Федеральним зборам, як зазвичай, не обійшлося без сплячої аудиторії”, — повідомляє “Можем объяснить”.

Зазначається, що заснули міністр будівництва Ірек Файзуллін і головний виконавчий директор Роснефти Ігор Сєчін. До них приєднався міністр сільського господарства Дмитро Патрушев — син голови Радбезу, якого називають потенційним “наступником” Путіна. Також заснув єпископ Російської православної старообрядницької церкви митрополит Корнилій, а також Андрій Фурсенко — колишній міністр освіти і нинішній помічник президента Росії.

Фото: Telegram

За даними ресурсу, сонливість, що охопила глядачів 19-го послання, відзначив навіть “воєнкор” Олександр Сладков, який перебував у залі.

“До кінця години в залі почався “падеж телефонів на підлогу”, гучні звуки нікого не лякають. Кимарять деякі. Даремно — цікаві речі говорить лідер”, — заявив пропагандист.

На оприлюднених фото зафіксовано, як російські чиновники дрімають сидячи в оточенні численних колег.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив, що “ми зробимо все”, щоб вирішити всі завдання “спеціальної військової операції” в Україні.

Читайте провідні новини дня: