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Під час “доленосного” спічу Путіна заснули представники влади РФ (кумедні фото)

Під час “доленосного” спічу Путіна заснули представники влади РФ (кумедні фото)

Володимир Путін / X (Twitter)

Серед сплячих був син глави Радбезу, якого називають потенційним “наступником” Путіна.

Під час послання президента РФ Володимира Путіна до Федеральних зборів 29 лютого, задовго до закінчення спічу, у залі заснули представники усіх гілок влади Росії. 

Про це пишуть російські пабліки в Telegram.

“На щорічному посланні Федеральним зборам, як зазвичай, не обійшлося без сплячої аудиторії”, — повідомляє “Можем объяснить”.

Зазначається, що заснули міністр будівництва Ірек Файзуллін і головний виконавчий директор Роснефти Ігор Сєчін. До них приєднався міністр сільського господарства Дмитро Патрушев — син голови Радбезу, якого називають потенційним “наступником” Путіна. Також заснув єпископ Російської православної старообрядницької церкви митрополит Корнилій, а також Андрій Фурсенко — колишній міністр освіти і нинішній помічник президента Росії.

Фото: Telegram / ©
Фото: Telegram

За даними ресурсу, сонливість, що охопила глядачів 19-го послання, відзначив навіть “воєнкор” Олександр Сладков, який перебував у залі.

“До кінця години в залі почався “падеж телефонів на підлогу”, гучні звуки нікого не лякають. Кимарять деякі. Даремно — цікаві речі говорить лідер”, — заявив пропагандист.

На оприлюднених фото зафіксовано, як російські чиновники дрімають сидячи в оточенні численних колег.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив, що “ми зробимо все”, щоб вирішити всі завдання “спеціальної військової операції” в Україні.

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