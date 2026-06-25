Лісова пожежа Фото ілюстративне / © Associated Press

Реклама

На півночі Греції під час ліквідації лісової пожежі виникла надзвичайна ситуація з пожежним гелікоптером. Інцидент стався 25 червня поблизу міста Гревена. На щастя, члени екіпажу не постраждали.

Про це повідомляє Еkathimerini.

Гелікоптер Bell 214B, який був залучений до робіт Грецькою пожежною службою на умовах оренди, вилетів з аеропорту міста Янніна для участі в гасінні пожежі в районі Авго на території національного парку Валія-Кальда.

Реклама

Проблеми виникли під час забирання води зі штучного озера Аоос, розташованого на межі регіонів Янніна та Гревена. Саме під час виконання цього маневру повітряне судно потрапило в аварійну ситуацію.

На борту перебували двоє людей — грецький пілот і громадянин іншої держави, який виконував функції офіцера зв’язку. Обох членів екіпажу вдалося врятувати.

Наразі обставини інциденту з’ясовуються. Інформацію про причини аварії або ступінь пошкодження гелікоптера поки не оприлюднено. Пожежні служби продовжують боротьбу з вогнем у районі національного парку.

Нагадаємо, днями у Краснодарському краї РФ розбився вертоліт Мі-2. Аварія сталася під час виконання сільськогосподарських робіт.

Реклама

Новини партнерів