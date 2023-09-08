Під час кесаревого розтину хірурги забули всередині жінки інструмент розміром з тарілку

Вона страждала від болю 1,5 року.

Жінка отримала шок всього життя після того, як "медичний пристрій" було виявлено всередині неї більш ніж через 18 місяців після того, як їй зробили кесаревий розтин.

Про це пише dailystar.co.uk.

Дивна знахідка була виявлена в Новій Зеландії в міській лікарні Окленда, і стверджувалося, що в жінці залишився ретрактор Алексіса, розміром приблизно зі звичайну обідню тарілку.

Інструмент використовується для відтягування країв рани, отриманої під час операції, але зазвичай його видаляють, щойно виймають дитину.

Перший був недостатньо великим, тому замість нього був використаний більший розмір XL.

Ретрактор Алексіса / Фото: Applied Medical

Тим не менш, він залишився всередині черевної порожнини, і розгляд справи розкритикував медичних працівників, які брали участь в операції.

За останні 18 місяців вона декілька разів лягала до лікарні, щоб повідомити про біль, але, схоже, ніхто не оглянув її належним чином, щоб з'ясувати, що його спричиняє.

У звіті йдеться: "У результаті жінка страждала від хронічного болю в животі, поки пристрій не був випадково виявлений під час комп'ютерної томографії черевної порожнини. Слід зазначити, що ретрактор — круглий м'який трубчастий інструмент із прозорого пластику, закріплений на двох кільцях — це великий предмет, розміром приблизно з обідню тарілку. Зазвичай його видаляють після закриття розрізу матки і до зашивання шкіри".

Неназвана жінка віком 20 років отримала вибачення від комісарів із охорони здоров'я.

Нагадаємо, пенсіонерка через гінекологічну проблему засунула у вагіну картоплю і забула про неї. Овоч проріс всередині.

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