Під час масових протестів в Ірані загинуло декілька людей

Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї / © Associated Press

Реклама

У четвер, 1 січня, під час масових протесті в Ірані, які розпочалися кілька днів тому проти гіперінфляції, загинуло щонайменше троє людей, серед яких один співробітник сил безпеки.

Про це повідомляє Deutsce Welle з посиланням на напівофіційне іранське медіа-агентство Fars.

Протести розпочалися у минулі вихідні, коли продавці великого ринку Тегерана виступили проти стрімкої інфляції, девальвації валюти та економічної стагнації.

Реклама

Потім протест перетворився на рух, мотивований широкою системною критикою режиму. Він поширився, зокрема, на університети і тепер на вуличні протести виходять мільйони людей.

Багато хто з демонстрантів закликає до реставрації монархії. Звучать гасла на кшталт: «Це останній бій, [шах] Пехлеві повернеться».

Сили безпеки у багатьох місцях, де відбувалися протести, відповідали застосуванням сльозогінного газу та затриманнями. Згідно з підтвердженими повідомленнями, під час зіткнень студенти та молодь зазнавали поліцейського насильства.

Щонайменше двоє мирних жителів загинули внаслідок зіткнень у четвер вранці між озброєними протестувальниками та силами безпеки у західному місті Лордеган.

Реклама

Правозахисна група Hengaw також повідомила про загиблі в місті. Йдеться про те, що сили безпеки вбили та поранили кількох протестувальників після того, як відкрили по них вогонь.

Група також повідомила, що в середу в центральній провінції Ісфахан було застрелено ще одного протестувальника.

Тим часом державне інформаційне агентство IRNA повідомило, що доброволець з воєнізованого формування «Басідж» Корпусу вартових ісламської революції був убитий у середу ввечері в Кухдашті, на заході країни. Це перша смерть серед іранських сил безпеки з початку заворушень у неділю.

Добровольчі сили «Басідж» пов’язані з Корпусом вартових Ісламської революції (КВІР), який діє паралельно зі збройними силами Ірану та підзвітний безпосередньо Верховному лідеру Ірану аятоллі Алі Хаменеї.

Реклама

Студентська новинна мережа, яка, як вважається, близька до «Басідж», посилалася на заступника губернатора провінції Лорестан, який сказав, що член Гвардії «загинув від рук учасників заворушень під час протестів».

Ще 13 членів сил Басідж та поліцейських отримали поранення внаслідок зіткнень.

Нагадаємо, у новорічну ніч протестувальники підпалили опорний пункт «Басідж» у місті Ченарі.