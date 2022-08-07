Під час масштабної пожежі на нафтобазі на Кубі постраждало понад 120 осіб, серед них - міністр енергетики: відео

Влучання блискавки спричинило масштабну пожежу на базі зберігання нафти на заході Куби, щонайменше одна людина загинула.

В одному із резервуарів нафтосховища у промисловій зоні Матансас на заході Куби стався вибух, спричинений влучанням блискавки, після чого виникла пожежа велетенських масштабів.

Про це у суботу, 6 серпня, повідомили кубинські ЗМІ.

Величезний стовп чорного диму, який здійнявся над нафтобазою, було видно з усіх частин міста.

Місцева газета Girón повідомила, що пожежа сталася в резервуарі місткістю 50 тисяч тонн нафти, який на момент удару блискавки був заповнений на 50 відсотків. Згодом сильний північно-східний вітер спрямував полум'я на ще один резервуар такою ж місткістю із великим обсягом пального.

Згідно з репортажем, який транслювали місцеві телевізійні новини, пожежники намагаються охолодити пошкоджений резервуар, щоб запобігти поширенню полум'я на інші паливні баки.

Наразі повідомляється про одного загиблого, 121 пораненого, 17 зниклих безвісти, понад 1300 людей евакуювали з небезпечної зони. Серед постраждалих - п'ятеро у критичному стані, троє - у важкому.

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На місце катастрофи виїхали представники влади, включно із президентом Мігель Діас-Канелем, прем’єр-міністром Мануелем Марреро та іншими урядовцями.

Коли вогонь перекинувся на другий резервуар з нафтою, сталася серія вибухів, від яких постраждав міністр енергетики Куби Ніколас Арронте Крус та пресгрупа, яка його супроводжувала.

Кубинські пожежники продовжують інтенсивну роботу з гасіння масштабної пожежі. Влада звернулася з проханням про допомогу до сусідніх країн — зокрема, Мексики та Венесуели.

Нагадаємо, раніше в готелі "Саратога", розташованому в центрі кубинської столиці Гавани, стався вибух, внаслідок якого загинуло щонайменше 22 людини.

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