Під час матчу другої бразильської ліги поліцейський вистрілив футболісту в ногу — BILD (відео)

Гравець отримав серйозну травму та вибув з ладу на кілька найближчих матчів.
У Бразилії на матчі другого бразильського дивізіону між командами "Греміо Анаполіс" та "Сентро Оесте" поліція втрутилася у суперечку між гравцями.
Про це йдеться у повідомленні BILD.
Футболісти спочатку ігнорували вимоги співробітників поліції — тоді один із правоохоронців вистрілив у ногу гумовою кулею одному з гравців на полі.
Як повідомили у клубі, внаслідок застосування зброї футболіст отримав серйозну травму та вибув з ладу на кілька найближчих матчів. Досі невідомо, чому співробітники поліції вирішили вдатися до таких радикальних заходів.
Тим часом у столиці України 14-річний юнак вдарив ногою літнього чоловіка в під'їзді житлового будинку. Відео зневажливого ставлення розлетілося Мережею. Випадок трапився через неприязні стосунки між підлітком та пенсіонером, які проживають в одному будинку.
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