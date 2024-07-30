Під час нищівної пожежі утворився вогняний торнадо: соцмережами шириться відео

Надзвичайне явище зафіксували у парку Файр поблизу міста Чіко у Каліфорнії.

У США, в штаті Каліфорнія, під час 9-ти денної руйнівної пожежі утворився вогняний торнадо. Це явище зрідка виникає унаслідок подібних масштабних лісових пожеж.

Про це пише Target Reporter.

Лісова пожежа охопила чотири округи. За інформацією місцевої влади, вона стала шостою за потужністю в історії Каліфорнії.

В ЗМІ повідомили, що поліція затримала можливого винуватця пожежі. Це 42-річний житель штату, який нібито штовхнув охоплену вогнем машину в яр поблизу парку, а потім утік.

Загоряння почалося 24 липня в окрузі Батт і до 29 липня поширилася на ще три округи – Плумас, Шатса і Техама. З вогнем борються 4 000 пожежників, деякі з яких працюють безперервно ще з першого дня загоряння.

Вогонб вже знищив близько 66 будівель, і, на жаль, надалі кількість зростає.

А днями там помітили рідкісний вогняний торнадо. Це явище виникає унаслідок потужних лісових пожеж.

Нагадаємо, днями у столиці України рятувальники локалізували пожежу у Дарницькому районі. На вулиці Здолбунівській було перекрито рух транспорту.

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