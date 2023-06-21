Під час обшуків злочинця виявили дорогоцінний камінь – може коштувати $12 млн (фото)

Поліція Молдови під час обшуку виявила дорогоцінний камінь, який може коштувати $12 млн.

У Молдові під час обшуку у машині 37-річного члена злочинної організації "Патрон" правоохоронці виявили дорогоцінний камінь муассаніт, вартість якого може становити $12 млн. Наприкінці минулого року підозрюваний незаконно ввіз його до Молдови.

Про це повідомляє NewsMaker.

Під час обшуку правоохоронці виявили та вилучили муассаніт вагою 1941 карат, а також оціночний сертифікат, у якому зазначено вартість каменю – $12 млн.

Під час обшуків злочинця виявили дорогоцінний камінь. Фото: скриншот з відео.

Камінь і документи відправили на експертизу для встановлення їхньої автентичності.

Підозрюваному загрожує від 3 до 10 років в'язниці.

Муассаніт – рідкісний мінерал класу природних карбідів складу SiC (карбід кремнію). Природний камінь можна знайти лише у деяких типах метеоритів.

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