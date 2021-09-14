Під час передвиборчих дебатів зі скандального Жириновського сповзли штани: курйозне відео

Під час передвиборчих дебатів зі скандального Жириновського сповзли штани: курйозне відео

Політик не розгубився і продовжив свій спіч, поправляючи одяг.

Одіозний російський політик, лідер "ЛДПР" Володимир Жириновський ледь не загубив штани під час своєї промови на передвиборчих дебатах.

Відео інциденту опубліковано в Telegram-каналі TVC.

Так, під час виступу Жириновський накрив критикою тих, хто "влаштував капіталізм".

"Всі урядові міністри, всі губернатори, вони, так би мовити, комуністи", - заявив Жириновський.

Цієї миті у політика різко сповзли штани. Жириновський не розгубився і продовжив свій спіч, поправляючи одяг.

Слід зазначити, що інцидент трапився у прямому ефірі.

Нагадаємо:

Напередодні Володимир Жириновський приїхав на з'їзд своєї партії на трійці коней з кучером. Захід, на якому члени партії обговорювали майбутні вибори до Держдуму, відбувався на московському стадіоні ВТБ-Арена.

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