Під час переговорів і Україні, і Росії доведеться чимось поступитися: держсекретар США повідомив деталі

Конфлікт потрібно припинити, і він має закінчитися довготривалим миром, оскільки він нежиттєздатний, наголосив Марко Рубіо.

У будь-яких переговорах і Україна, і Росія повинні будуть чимось поступитися.

Про це держсекретар США Марко Рубіо заявив в інтерв'ю для Мегін Келлі.

"У будь-яких переговорах обидві сторони повинні будуть чимось поступитися. Я не збираюся домовлятися про це заздалегідь. Я маю на увазі, що це буде робота жорсткої дипломатії, як ми звикли робити у світі в минулому, і ми були реалістами щодо цього", – сказав він.

Але обидві сторони, за словами Рубіо, у переговорах повинні щось дати, і це займе час.

"Але принаймні у нас є президент, який визнає, що наша мета така. Конфлікт потрібно припинити, і він має закінчитися довготривалим способом, оскільки він нежиттєздатний", – резюмував американський посадовець.

Нагадаємо, Марко Рубіо заявив, що майбутнє України під загрозою через війну та масову еміграцію населення. Держсекретар США зазначив, що війна в Україні затягнулася. На його переконання, необхідні переговори та поступки з обох сторін.

Читайте також: