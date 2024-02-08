Під час польоту пасажир помітив, що крило літака склеєне скотчем: чому це нормально (фото)

Пасажира вкрай налякало те, що крило літака було заклеєне скотчем.
Пасажир літака під час польоту побачив, що крило обклеєне клейкою стрічкою. Чоловік перелякався через це, проте у Boeing наголосили, що це нормальна ситуація.
Про це пише nypost.com.
Відомо, що чоловік летів із Великої Британії до Індії. Коли він визирнув у вікно, то побачив, що крило було заклеєне сірою клейкою стрічкою. Це дуже налякало пасажира.
"Я літав по всьому світу, але ніколи не бачив нічого подібного. Стрічка почала відшаровуватися під час польоту і я це показав дружині, на що вона відповіла, що краще б цього ніколи не бачила" – сказав 62-річний Девід Паркер в інтерв'ю South West News Service.
Компанія Boeing запевнила, що така стрічка абсолютно безпечна для використання на літаках.
"Стрічка є матеріалом, схваленим Федеральним управлінням цивільної авіації (FAA) для певних тимчасових ремонтних робіт", – пояснив SWNS представник компанії.
В цьому разі, ймовірно, він був використаний для вирішення проблем з "відшаруванням фарби", які спіткали деякі моделі Boeing 787. За словами представника компанії, липкий матеріал запобігає відшаруванню фарби, а не склеює пошкоджений літак.
Нагадаємо, у світі масово припиняють польоти на літаках Boeing 737 MAX 9.
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