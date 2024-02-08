Під час польоту пасажир помітив, що крило літака склеєне скотчем: чому це нормально (фото)

Пасажир літака під час польоту побачив, що крило обклеєне клейкою стрічкою. Чоловік перелякався через це, проте у Boeing наголосили, що це нормальна ситуація.

Про це пише nypost.com.

Відомо, що чоловік летів із Великої Британії до Індії. Коли він визирнув у вікно, то побачив, що крило було заклеєне сірою клейкою стрічкою. Це дуже налякало пасажира.

"Я літав по всьому світу, але ніколи не бачив нічого подібного. Стрічка почала відшаровуватися під час польоту і я це показав дружині, на що вона відповіла, що краще б цього ніколи не бачила" – сказав 62-річний Девід Паркер в інтерв'ю South West News Service.

Крило літака / Фото: nypost.com

Компанія Boeing запевнила, що така стрічка абсолютно безпечна для використання на літаках.

"Стрічка є матеріалом, схваленим Федеральним управлінням цивільної авіації (FAA) для певних тимчасових ремонтних робіт", – пояснив SWNS представник компанії.

В цьому разі, ймовірно, він був використаний для вирішення проблем з "відшаруванням фарби", які спіткали деякі моделі Boeing 787. За словами представника компанії, липкий матеріал запобігає відшаруванню фарби, а не склеює пошкоджений літак.

Нагадаємо, у світі масово припиняють польоти на літаках Boeing 737 MAX 9.

Читайте також: