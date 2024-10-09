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Під час польоту раптово помер пілот пасажирського літака: чим усе закінчилось

Під час польоту раптово помер пілот пасажирського літака: чим усе закінчилось

Під час польоту помер літак

Пілоту було 59 років.

Під час польоту раптово помер пілот пасажирського літака, який належить авіакомпанії Turkish Airlines. 

Про це пише CBS News

Відомо, що 59-річний пілот Ільчехін Пехліван спочатку знепритомнів, йому намагались допомогти, проте чоловік помер. Речник авіакомпанії Ях'я Устун повідомив, що літак здійснив екстрену посадку в Нью-Йорку. Інцидент стався після того, як літак вилетів з Сіетла у вівторок ввечері, написав у соціальних мережах речник авіакомпанії Ях'я Устун.

"Пілот нашого Airbus 350 рейсу TK204 з Сіетла до Стамбула втратив свідомість під час польоту. Після невдалої спроби надати першу медичну допомогу, екіпаж літака з іншим пілотом і другим пілотом вирішили здійснити екстрену посадку", - йдеться у повідомленні. 

Пілот працював в Turkish Airlines з 2007 року, пройшов медичне обстеження в березні, під час якого не було виявлено жодних ознак будь-яких проблем зі здоров'ям, написав Устун.

"Турецькі авіалінії" глибоко переживають втрату нашого капітана і висловлюють найщиріші співчуття його родині, колегам і всім його близьким", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, паралізований журналіст був змушений повзти до вбиральні у літаку з Польщі

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