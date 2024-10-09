Під час польоту раптово помер пілот пасажирського літака: чим усе закінчилось

Пілоту було 59 років.

Під час польоту раптово помер пілот пасажирського літака, який належить авіакомпанії Turkish Airlines.

Про це пише CBS News.

Відомо, що 59-річний пілот Ільчехін Пехліван спочатку знепритомнів, йому намагались допомогти, проте чоловік помер. Речник авіакомпанії Ях'я Устун повідомив, що літак здійснив екстрену посадку в Нью-Йорку. Інцидент стався після того, як літак вилетів з Сіетла у вівторок ввечері, написав у соціальних мережах речник авіакомпанії Ях'я Устун.

"Пілот нашого Airbus 350 рейсу TK204 з Сіетла до Стамбула втратив свідомість під час польоту. Після невдалої спроби надати першу медичну допомогу, екіпаж літака з іншим пілотом і другим пілотом вирішили здійснити екстрену посадку", - йдеться у повідомленні.

Пілот працював в Turkish Airlines з 2007 року, пройшов медичне обстеження в березні, під час якого не було виявлено жодних ознак будь-яких проблем зі здоров'ям, написав Устун.

"Турецькі авіалінії" глибоко переживають втрату нашого капітана і висловлюють найщиріші співчуття його родині, колегам і всім його близьким", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, паралізований журналіст був змушений повзти до вбиральні у літаку з Польщі.

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