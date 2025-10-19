Літак / © defence-blog.com

У небі над США стався інцидент, який авіаційні експерти вже назвали одним із найзагадковіших за останні роки. Пасажирський літак United Airlines Boeing 737 MAX 8, що виконував рейс UA1093 із Денвера до Лос-Анджелеса, був змушений екстрено приземлитися в Солт-Лейк-Сіті через тріщину на лобовому склі кабіни пілотів. Один із членів екіпажу отримав легкі травми.

Про це пише видання Aviation A2Z.

Інцидент стався 16 жовтня 2025 року на висоті близько 36 000 футів (понад 11 км), коли літак зі 140 пасажирами та членами екіпажу прямував у напрямку Лос-Анджелеса.

За даними авіаційних порталів, екіпаж помітив тріщину в центральній частині лобового скла. Командир судна негайно знизив висоту до 26 000 футів і прийняв рішення про аварійну посадку в найближчому аеропорту — Salt Lake City International Airport.

Посадка відбулася без ускладнень. Пасажири залишили літак спокійно, після чого їх пересадили на резервний Boeing 737 MAX 9, який доставив людей до Лос-Анджелеса із затримкою близько шести годин.

Зазвичай подібні випадки трапляються через різкі перепади температур або мікродеформацію скла, і тоді авіакомпанії діють за стандартною процедурою: літак зупиняють, перевіряють, замінюють скло.

Однак цього разу експерти звернули увагу на дивні ознаки пошкодження. Авіаційний блогер JonNYC опублікував фото з кабіни, на яких видно темні сліди опіків біля тріщини, ніби скло піддалося дії високої температури або удару з великою енергією.

Крім того, пілот, який перебував за штурвалом, отримав синці на руці, що свідчить про фізичний вплив, можливо — через удар дрібного об’єкта, який пробив або вдарив по зовнішньому шарі скла.

Однією з головних версій наразі є зіткнення з фрагментом космічного сміття або мікрометеоритом. За словами експертів, на орбіті Землі перебувають тисячі уламків супутників і частин ракет, які іноді потрапляють у щільні шари атмосфери. Навіть мікроскопічний фрагмент, що рухається зі швидкістю понад 20 км/с, може створити потужний удар.

Хоча такі інциденти вкрай рідкісні, ознаки обвуглення на склі Boeing 737 MAX змусили фахівців розглянути саме цю версію. Остаточного підтвердження поки немає — Федеральна авіаційна адміністрація США (FAA) проводить технічну експертизу уламків скла та корпусу літака.

В United Airlines підтвердили факт аварійної посадки, зазначивши, що екіпаж діяв чітко відповідно до протоколів безпеки. «Команда прийняла правильне рішення — знизити висоту та приземлитися в найближчому аеропорту. Пасажири не постраждали, літак пройде повну перевірку», — повідомили в авіакомпанії.

У компанії також уточнили, що подібні ситуації з тріщинами у вікнах кабіни трапляються, але безпечна посадка — обов’язкова процедура, навіть якщо пошкодження незначне.

Авіаційні експерти зазначають, що сам по собі факт тріщини на лобовому склі — не рідкість, однак наявність опіків і травма пілота роблять цей інцидент винятковим. «Схоже, що це був удар об’єкта з великою кінетичною енергією. Якщо підтвердиться, що це метеорит або уламок супутника — це буде безпрецедентний випадок для комерційної авіації», — зазначив авіааналітик із компанії Aviation A2Z.

Після інциденту всі 140 пасажирів були розміщені в терміналі, а пілоту надали медичну допомогу. Літак із реєстраційним номером N17327 наразі знято з експлуатації для детального обстеження.

Експерти очікують, що результати розслідування FAA оприлюднять протягом кількох тижнів. Якщо підтвердиться гіпотеза про удар космічного об’єкта, це може стати першим офіційно зафіксованим випадком такого роду в історії цивільної авіації.

