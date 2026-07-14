Під час польоту тріснув ілюмінатор і чоловіка почало висмоктувати з літака: нові шокувальні подробиці

Чоловік ледве не загинув через поломку літака / © Reuters

Реклама

Під час рейсу через поломку чоловіка ледве не висмоктало з літака. Його врятувала дружина.

Про це пише Daily Mail.

Що відомо про інцидент

У літаку Boeing 737-800 рейсу FR1879, що прямував із Салонік (Греція) до Меммінгена (Німеччина), під час польоту відірвалася частина двигуна й пробила ілюмінатор.

Реклама

Пасажири розповіли, що через кілька миттєвостей після зльоту почули оглушливий вибух, який, як з’ясувалося, був спричинений розбиттям ілюмінатора літака.

Тоді Любіша Каровича, який сидів біля ілюмінатора, почало висмоктувати з салону. Сталось це на висоті понад 6096 метрів.

Дружина Любіша Світлана Грковіч вхопила чоловіка за ноги та тримала його. Згодом жінці допомогли інші пасажири. Люди затягнули чоловіка назад до салону.

Жінка розповіла, що без роздумів одразу схопила чоловіка за ноги.

Реклама

“Я подумала: «Якщо ми помремо, то помремо разом». Це було жахливо», - зазначила Світлана.

Вона зазначила, що після цього у салоні почався хаос. Проте один чоловік та жінка кинулись їй на допомогу.

Грковіч сказала, що хотіла б особисто подякувати героїчному пасажиру, який допоміг врятувати життя її чоловіка.

У якому стані чоловік

Каровіч залишається в лікарні, і, як вважається, не може говорити через отримані травми. Він також має опіки від тертя і перебуває у стані сильного шоку. Його дружина розповіла, що він отримав серйозну травму руки, а також має низку опіків.

Реклама

Вона згадала, що під час інциденту він кілька разів втрачав свідомість і майже нічого не пам’ятає з того, що сталося.

Наслідки поломки літака

На відео, опублікованому бортпровідником Ryanair, було видно, що на літаку бракувало лопаті двигуна та були пошкодження на зовнішній поверхні корпусу, після чого камера перейшла на розбите вікно. Також було помітно велику дірку в бічній частині корпусу двигуна.

Інший свідок розповів грецькій телекомпанії ERT, що «голова та плечі чоловіка стирчали з розбитого вікна».

Пасажири побоювалися, що «не виживуть», оскільки літак пролітав із пошкодженим ілюмінатором близько 30 хвилин.

Реклама

Один зі свідків, який сидів у задній частині літака, зазначив, що спочатку не зрозумів, що сталося.

«Ми думали, що падаємо, — сказав він. — Ми надягли кисневі маски, не знаючи, чи виживемо».

Свідок додав, що у Каровича «на голові була кров» і що він «кілька разів втрачав свідомість».

Позиція Ryanair

Представник Ryanair повідомив виданню Daily Mail: «У п’ятницю вранці рейс «Ryanair» із Салонік до Меммінгену повернувся до Салонік незабаром після зльоту, коли під час польоту відірвалося пасажирське ілюмінаторне скло. Літак приземлився у звичайному режимі, і пасажири повернулися до терміналу. Один пасажир звернувся за медичною допомогою на землі в Салоніках і отримав її».

Реклама

Новини партнерів