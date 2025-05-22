Під час польоту в літаку жінка заявила, що у неї бомба: як все закінчилось

Жінка влаштувала дебош на борту літака / © Associated Press

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Під час польоту нетвереза громадянка Великої Британії влаштувала дебош на борту літака, який прямував із Тенерифе до Глазго. Через це пілоти були змушені приземлити борт в іншому аеропорту.

Про це пише dailymail.co.uk.

За даними видання, нетвереза британка влаштувала дебош на борту літака. Вона погрожувала іншим пасажирам «бомбою» та тим, що «закидає їх пляшками з-під вина».

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Блер Морган, пасажирка літака, розповіла MailOnline, що пасажири були налякані після того, як «розлючена, вороже налаштована пасажирка поводилася агресивно по відношенню до персоналу та інших пасажирів».

«Вона нападала на пасажирів, будучи п’яною і курячи в проході. Вона також вставала на сидіння, знімала з людей навушники і розмовляла з ними, погрожуючи завдати болю і побити їх пляшками. Вона продовжувала вставати і поводитися як велика сильна людина, ніби вона керувала літаком», — каже пасажирка.

Блер сказала: «Багато пасажирів не знали, що робити. Всі були засмучені і налякані. Це було дійсно страшно — це не те, чого ви дійсно очікуєте».

Бортпровідники і пілоти вирішили перенаправити літак до найближчого аеропорту в Фару, Португалія. Тоді агресивну жінку затримали, але вона не зупинилась та почала кидатись на охорону. Тоді її повалили.

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Лише після того, як агресивну пасажирку та її хлопця висадили, літак попрямував до Глазго.

У компанії Ryanair, на борту якої стався інцидент, засудили поведінку пасажирки.