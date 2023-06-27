Під час повстання Пригожина західні союзники просили Україну не бити по Росії - CNN

Західні союзники порадили Україні не завдавати ударів по Росії під час бунту ватажка "Вагнера" Євгена Пригожина. Зазначається, що з українськими офіційними особами з цього приводу комунікували на різних рівнях.

Про це повідомляє CNN з посиланням на західного чиновника.

Видання пише, що з українськими офіційними особами на різних рівнях проводили "роз'яснювальну роботу", під час якої союзники застерігали їх від того, щоб Київ не скористався хаосом для ударів усередині Росії. Мовляв, вони побоювалися, що Україну і захід звинуватять у допомозі ватажкові "вагнерівців" Євгену Пригожину.

"Побоювання полягали в тому, що Україна і Захід розглядатимуться як такі, що допомагають Пригожину і загрожують суверенітету Росії", - наголошують у статті.

Один із чиновників заявив, що у посланні просили "не розгойдувати човен". За словами джерела, послання було передано на рівні міністрів закордонних справ, депутатів та через послів. Союзники також застерігали українців від провокування ситуації.

"Послання було не розгойдувати тут човен, це внутрішня справа Росії. Союзники попереджали українців не провокувати ситуацію. Використовуйте можливості на території України, але не втягуйтеся у внутрішні справи і не наносьте удари по наступальних військових об'єктах всередині Росії", - наголосив чиновник.

Що більше - Захід не хотів підживлювати російський наратив про те, що це нібито була його ініціатива.

Заколот Пригожина: реакція світу

Французький президент Еммануель Макрон назвав бунт власника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина в Росії "внутрішніми розбіжностями". З його слів, ситуація відображає розбіжності та нервозність усередині країни-агресорки.

Тим часом президент США Джо Байден підкреслив, що Сполучені Штати та їхні найближчі союзники не причетні до заколоту групи "Вагнера". він також зауважив, що ще занадто рано "робити остаточні висновки" про наслідки заколоту в Росії.

Міністр закордонних справ Португалії Жуан Гомеш Кравіньо наголошує, що заколот російського олігарха виявив "фрагментацію влади" президента-диктатора РФ Володимира Путіна. За його словами, бунт ватажка "вагнерівці" робить "очевидним, що немає згуртованості.

Своєю чергою, британський прем'єр-міністр Ріші Сунак заявив, що офіційний Лондон готовий до кількох варіантів розвитку подій у Росії після спроби заколоту ватажка "вагнерівців".

Генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що заколот ватажка "вагнерівців" свідчить про те, що російський диктатор Володимир Путін припустився великої стратегічної помилки, почавши наступ проти України.

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