Під час протестів в Ірані загинуло понад 40 людей: президент пообіцяв "впоратися” з демонстрантами

Президент Ірану пообіцяв вжити заходів проти протестувальників після більш ніж тижневих антиурядових демонстрацій.

Президент Ібрагім Раїсі пообіцяв "рішуче відповісти" на протести, які наразі охопили більшість із 31 провінції Ірану.

Про це повідомляє ВВС.

Кількість загиблих під час протестів наразі збільшилась до 41 людини.

Міністр внутрішніх справ Ірану Ахмад Вахіді наполягає на тому, що жінку, яку затримала поліція моралі Ісламської Республіки, не вбивали.

"Були отримані протоколи контролюючих органів, опитані свідки, переглянуто відеозаписи, отримані висновки судмедекспертів і встановлено, що побиття не мало місця", - сказав він.

Державні ЗМІ Ірану пишуть, що, за словами президента, "необхідно розрізняти протести та порушення громадського порядку та безпеки. Події в країні він назвав масовими заворушеннями.

Наразі протести охопили більшість із 31 провінції Ірану.

Під час протестів силовики вже затримали сотні людей. Начальник поліції північно-західної провінції Гуйлан оголосив, що лише в його регіоні затримали близько 739 осіб, у тому числі 60 жінок.

Нагадаємо, у країні протестують через смерть Махси Аміни, жінки спалюють свої хіджаби та виступають проти Ісламської Республіки. Тим часом іранська влада обмежує в країні доступ до Інтернету. 20 вересня масові протести в Ірані перейшли до нової фази.

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