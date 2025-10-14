ТСН у соціальних мережах

Світ
491
1 хв

Під час примусового виселення з гуртожитку загинув 15-річний хлопець: що сталося

У Польщі загинув хлопець, який випав з 4-го поверху.

Ігор Бережанський
У Польщі в гуртожитку сталася трагедія / © Pexels

У Польщі під час виселення з гуртожитку трагічно загинув 15-річний учень.

Про це пише Gazeta Wyborcza.

Наприкінці вересня в гуртожитку сталася жахлива подія — пізно ввечері один із мешканців випав з вікна. Його одноліток, який був із ним, одразу ж побіг по допомогу. Тяжко поранений підліток був доправлений до лікарні. Незважаючи на дії медиків, хлопець помер.

Справу розслідувала районна прокуратура Бидгоща-північ. Прокурорка Агнешка Голінська-Жолиняк повідомила, що «жодні обставини не вказували» на те, що «було скоєно злочин».

Слідство встановило, що того дня учні повернулися до гуртожитку відповідно до правил — до 22 години. В гуртожитку кімнати орендують мешканці з-поза меж Бидгоща, які відвідують середні школи на території міста. І хоча молодь з’явилася вчасно, вона порушила інший пункт правил — була в стані алкогольного сп’яніння. Вихователі викликали їхніх батьків.

Учнів хотіли примусово виселити. Один із них запитав, чи може скористатися туалетом, але замість цього пішов до своєї кімнати. За мить він випав з вікна на четвертому поверсі.

Також місцеве управління освіти провело власне розслідування, яке встановило, що вихователі діяли відповідно до правил.

