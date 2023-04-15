Під час публічного виступу прем'єр-міністра Японії пролунав вибух (відео)

У суботу, 15 квітня, під час публічного виступу прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіди в місті Вакаяма пролунав гучний вибух. Очільника уряду евакуювали з місця інциденту.

Попередньо, під час промови Кісіди хтось підірвав предмет, схожий на димову шашку, повідомляють японський телеканал NHK і агенція Kyodo.

Жінка, яка перебувала на місці події розповіла, що хтось "кинув срібний циліндр у рисове поле". На відеозаписі видно білий дим і людей, які розбігаються. Одного з чоловіків утримують кілька, ймовірно, правоохоронців.

Інцидент стався близько 11:30 ранку за місцевим часом, коли прем'єр виступав із промовою в рибальському порту. Наразі відомо, що Кісіда не постраждав, він перебуває в безпеці. Серед інших присутніх постраждалих також немає, кажуть рятувальники.

Раніше ми повідомляли, що японців попередили про небезпеку через випробування ракети КНДР. Її запустили біля східного узбережжя Корейського півострова.

Читайте також: