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Під час публічного виступу прем'єр-міністра Японії пролунав вибух (відео)

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
5627
Час на прочитання
1 хв
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Під час публічного виступу прем'єр-міністра Японії пролунав вибух (відео)

Фото: Associated Press

Інцидент стався в рибальському порту.

У суботу, 15 квітня, під час публічного виступу прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіди в місті Вакаяма пролунав гучний вибух. Очільника уряду евакуювали з місця інциденту. 

Попередньо, під час промови Кісіди хтось підірвав предмет, схожий на димову шашку, повідомляють японський телеканал NHK і агенція Kyodo

Жінка, яка перебувала на місці події розповіла, що хтось "кинув срібний циліндр у рисове поле". На відеозаписі видно білий дим і людей, які розбігаються. Одного з чоловіків утримують кілька, ймовірно, правоохоронців. 

Інцидент стався близько 11:30 ранку за місцевим часом, коли прем'єр виступав із промовою в рибальському порту. Наразі відомо, що Кісіда не постраждав, він перебуває в безпеці. Серед інших присутніх постраждалих також немає, кажуть рятувальники.  

Раніше ми повідомляли, що японців попередили про небезпеку через випробування ракети КНДР. Її запустили біля східного узбережжя Корейського півострова.

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Дата публікації
Перегляди
5627
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