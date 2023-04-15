Під час публічного виступу прем'єр-міністра Японії пролунав вибух (відео)

Інцидент стався в рибальському порту.
У суботу, 15 квітня, під час публічного виступу прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіди в місті Вакаяма пролунав гучний вибух. Очільника уряду евакуювали з місця інциденту.
Попередньо, під час промови Кісіди хтось підірвав предмет, схожий на димову шашку, повідомляють японський телеканал NHK і агенція Kyodo.
Жінка, яка перебувала на місці події розповіла, що хтось "кинув срібний циліндр у рисове поле". На відеозаписі видно білий дим і людей, які розбігаються. Одного з чоловіків утримують кілька, ймовірно, правоохоронців.
きょう午前11時半前、和歌山市の雑賀崎漁港で岸田総理大臣が視察を終えて演説を始める直前に、大きな爆発音がしました。岸田総理大臣は、現場から避難したということです。— NHKニュース (@nhk_news) April 15, 2023
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Інцидент стався близько 11:30 ранку за місцевим часом, коли прем'єр виступав із промовою в рибальському порту. Наразі відомо, що Кісіда не постраждав, він перебуває в безпеці. Серед інших присутніх постраждалих також немає, кажуть рятувальники.
Раніше ми повідомляли, що японців попередили про небезпеку через випробування ракети КНДР. Її запустили біля східного узбережжя Корейського півострова.
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