Під час “путчу Пригожина” російська авіація зазнала значних втрат: перелік збитих бортів

У Мережі підрахували, що військово-космічні сили (ВКС) РФ втратили щонайменше 7 повітряних суден.
Під час так званого “військового перевороту” в Росії, коли ватажок “вагнерівців” Євген Пригожин захопив контроль над Ростовом-на-Дону і оголосив про марш на Москву, ВКС РФ втратили принаймні 7 повітряних суден.
Такі підрахунки опубліковано в Мережі.
Під час дій із застосуванням зброї ПВК "Вагнер" на території Росії повідомлялося про збиття:
- 3 вертольотів РЕБ Мі-8МТПР;
- 1 транспортного Мі-8;
- 1 ударного Ка-52;
- 1 транспортно-бойового Мі-35М;
- 1 літака Іл-22 ВЗПУ (повітряний пункт управління).
Таким чином, поточні добові втрати ВКС РФ перевищили події 13 травня в Брянській області, коли ВКС РФ втратили відразу чотири борти.
Як повідомлялося раніше, у суботу, 13 травня, російська військова авіація зазнала значних втрат у небі над Брянською областю РФ, яка межує із Україною. Російські Telegram-канали повідомляли про падіння двох бойових гелікоптерів Мі-8 та двох військових літаків.
Нагадаємо, увечері 24 червня в пресслужбі самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка заявили про досягнуту домовленість із ватажком ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним про зупинення руху його найманців на території Росії.
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