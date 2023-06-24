Під час “путчу Пригожина” російська авіація зазнала значних втрат: перелік збитих бортів

У Мережі підрахували, що військово-космічні сили (ВКС) РФ втратили щонайменше 7 повітряних суден.

Під час так званого “військового перевороту” в Росії, коли ватажок “вагнерівців” Євген Пригожин захопив контроль над Ростовом-на-Дону і оголосив про марш на Москву, ВКС РФ втратили принаймні 7 повітряних суден.

Такі підрахунки опубліковано в Мережі.

Під час дій із застосуванням зброї ПВК "Вагнер" на території Росії повідомлялося про збиття:

3 вертольотів РЕБ Мі-8МТПР;

1 транспортного Мі-8;

1 ударного Ка-52;

1 транспортно-бойового Мі-35М;

1 літака Іл-22 ВЗПУ (повітряний пункт управління).

Таким чином, поточні добові втрати ВКС РФ перевищили події 13 травня в Брянській області, коли ВКС РФ втратили відразу чотири борти.

Як повідомлялося раніше, у суботу, 13 травня, російська військова авіація зазнала значних втрат у небі над Брянською областю РФ, яка межує із Україною. Російські Telegram-канали повідомляли про падіння двох бойових гелікоптерів Мі-8 та двох військових літаків.

Нагадаємо, увечері 24 червня в пресслужбі самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка заявили про досягнуту домовленість із ватажком ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним про зупинення руху його найманців на території Росії.

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