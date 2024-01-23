Під час "Рамштайну-18" Німеччина заявила про 6 багатоцільових вертольотів Sea King для України

Німеччина сьогодні, 23 січня, оголосила про передавання Україні шести багатоцільових вертольотів Sea King.

Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Пісторіус оголосив про те, що Німеччина передасть Україні шість багатоцільових вертольотів Sea King.

Minister #Pistorius hat heute an der virtuellen #UDCG, dem sog. #Ramstein-Format, teilgenommen. Neben den Schwerpunkten: Lageupdate aus der Ukraine und der Capability Coalition Luftverteidigung unter Führung hat er der #Ukraine sechs Mehrzweckhubschrauber SEA KING zugesagt. pic.twitter.com/oFrkV7lVAy — Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) January 23, 2024

"Окрім головних тем, а саме посилення протиповітряної оборони України, він (Борис Пісторіус — ред.) пообіцяв Україні шість багатоцільових вертольотів SEA KING", — йдеться у повідомленні Міноборони.

Відомо, що Sikorsky S-61 Sea King розроблено відповідно до контракту, укладеного нею 24 грудня 1957 року з ВМС США. Перший політ дослідного зразка вертольота відбувся 11 березня 1959 року. Серійне виробництво було розпочато 1961 року.

Було побудовано 796 вертольотів S-61 усіх модифікацій; крім того, за ліцензією побудовано понад 600 вертольотів. Раніше Україна отримувала такі вертольоти від Британії.

Тим часом очільник Міноборони Рустем Умєров під час відкриття зустрічі Контактної групи з оборони України заявив про військові завдання та цілі на 2024 рік, а також потребу у техніці та боєприпасах, що критично важливі для утримання лінії фронту.