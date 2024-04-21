Під час рейду ЦАХАЛ на Західному Березі було вбито 14 працівників гуманітарної організації — ЗМІ

Як мінімум 14 представників гуманітарної організації "Палестинський Червоний Півмісяць" загинули під час рейду армії Ізраїлю в таборі біженців Нур-Шамс на півночі Західного берега.

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Про це повідомляє The Times of Israel.

“Наразі наші екіпажі відвезли 14 мучеників з табору Нур-Шамс до лікарні”, - повідомляє Палестинський Червоний Півмісяць.

В свою чергу Ізраїль офіційно дану інформацію не коментував.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Іран заявив про готовність розбомбити ізраїльські ядерні об'єкти.

Крім того, ми раніше інформували, що удар Ізраїлю по Сектору Гази убив 5000 ненароджених дітей.

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