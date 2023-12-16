Під час рибаловлі батько з донькою натрапили на затонулий у XIX столітті корабель

Учені вже встановили, що це 37-метровий корабель "Джордж Л. Ньюман"

У штаті Вісконсин батько з донькою натрапили на історичний скарб під час риболовлі на озері Мічиган. Їхній гідролокатор зафіксував щось незвичайне, й вони поділилися фотографіями, підозрюючи, що це може бути затонуле судно.

Про це пише Daily Mail.

Археологи вважають, що це судно — "Джордж Л. Ньюман", 37-метровий корабель, який затонув під час руйнівної пожежі 152 роки тому, що забрала життя понад осіб.

Тамара Томсен, морська археологиня Історичного товариства Вісконсина, наголосила на важливості знахідки, зазначивши, що корабель, побудований 1855 року, є досить старим для корабельних аварій Вісконсина. Однак зв'язок із пожежею Пештіго додає йому особливого історичного значення.

Раніше стало відомо, що біля узбережжя Хорватії дослідники виявили збережений корабель віком 2000 років.

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