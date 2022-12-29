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Під час російської масованої атаки у Білорусі впала ракета: у Лукашенка одразу назвали її українською (фото, відео)

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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Під час російської масованої атаки у Білорусі впала ракета: у Лукашенка одразу назвали її українською (фото, відео)

Фото: Telegram / Белорусский гаюн

У Брестській області Білорусі приземлилася ракета.

У Білорусі впала частина ракети від зенітного ракетного комплексу С-300.

Про це повідомив моніторинговий ресурс Беларускі Гаюн.

"У місцевих пабліках VK з'явилася інформація, що сьогодні вранці "неподалік села Горбаха ППО збили ракету, за першою інформацією постраждалих немає", - повідомив ресурс.

Наразі невідомо, чи була збита ракета чи впала сама. За інформацією місцевих видань, ракета була знайдена в полі в Іванівському районі Брестської області.

"Судячи з опублікованих знімків, це є частини ракети від ЗРК "С-300", - припускає Беларускі Гаюн.

Білоруське провладне видання "Пул первого" повідомляє, що самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка одразу поінформували про інцидент.

Однак у Мінську одразу заявили, що ракета, яка впала у Брестській області, була українською. Наразі на місці вже працюють білоруські військові та слідчі.

Так, у РБ розглядають дві основні версії, обидві з яких передбачають лише український слід в інциденті:

  1. Заліт ракети на територію Білорусі, аналогічний до недавнього інциденту в Польщі, коли ракета полетіла не в той бік.
  2. Ракета збита внаслідок роботи систем ППО Білорусі.

Нагадаємо, у Міноборони України повідомили, що під час масованої ракетної атаки по Україні 29 грудня, Росія застосувала понад 69 ракет. Українським захисникам вдалося збити 54 ворожі ракети.

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Дата публікації
Перегляди
5707
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