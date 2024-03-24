Під час розкопок могил вчені виявили останки жінок-лучниць із ознаками бойових поранень

Під час розкопок могил у некрополі мідної доби в азербайджанській Нахічевані археологи виявили залишки жіночих тіл, які були колись поховані зі зброєю — дуже гострими стрілами, бронзовим кинджалом, булавою, а також з прикрасами. Археологи дійшли висновку, що вони могли бути амазонками, які жили 4000 років тому. Ці грізні жінки побудували суспільство без чоловіків і майстерно билися, особливо вправно поводилися із луком і стрілами.

Про це повідомляє The Guardian.

За стародавніми переказами, вони утворили могутню державу на чолі з царицею. Мали статевий звʼязок з представниками сусідніх племен лише для продовження роду, потім відсилали чоловіків назад. Новонароджених хлопчиків віддавали батькам або вбивали, дівчаток виховували для війни.

Історикиня Беттані Гʼюз додала, це показує, що за міфами та легендами Стародавньої Греції є правда.

Вона сказала, що ці докази є ще важливішими, якщо їх пов’язати з більш ранніми знахідками. У 2019 році останки чотирьох жінок-войовниць, похованих із наконечниками стріл і списів, були знайдені в Росії, а в 2017 році вірменські археологи розкопали останки жінки, яка, здається, померла від бойових поранень, оскільки в її нозі був похований наконечник стріли. На початку 1990-х років біля кордону з Казахстаном виявили останки жінки, похованої з кинджалом.

"Цивілізація не складається з однієї могили. Якщо ми говоримо про культуру, яка, за стародавніми переказами, охоплює Кавказ і Степ, очевидно, потрібні будуть і інші останки», — каже Гʼюз.

Деякіскелети свідчать про те, що жінки активно користувалися луком і стрілами, зазначає Гʼюз.

"Їхні пальці викривлені, тому що вони часто використовували стріли. Зміни на суглобах пальців відбуваються не лише від полювання — це мала бути якась постійна, велика практика. Що дуже захоплює, то це те, що багато кісткових доказів також чітко свідчать про тривалий час, проведений у сідлі. Таз у жінок в основному відкритий, оскільки вони їздили верхи. Їхні кістки просто сформовані їхнім способом життя", — пояснила Беттані Гʼюз.

Вона зазначила, що серед прикрас є намиста з сердоліку, що є напівкоштовним камінням. Його часто можна побачити на верховних жрицях чи богинях.

"Тож це ознака статусних жінок, як і голови булав", — додала Гʼюз.

Тим часом в Бразилії археологи заявили про зміну історії країни після розкопок десятків людських скелетів, вік яких становить тисячі років.

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