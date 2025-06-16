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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Під час руху потяга обвалився міст: є загиблі та багато постраждалих

Міст у туристичному районі обвалився під вагою понад 200 людей, багато постраждалих.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Наслідки обвалу

Наслідки обвалу / © скриншот з відео

У популярному серед туристів індійського штату Махараштра у місті Пуна обвалився пішохідний міст через річку Індраяні. Загинули 4 людини, ще 51 турист отримав травми.

Про це повідомляє Associated Press та otvkhabar.in.

Інцидент трапився під час проходження пасажирського потяга. За попередніми даними, конструкція не витримала навантаження й частково зруйнувалася, внаслідок чого кілька вагонів зійшли з рейок.

За попередніми даними, від 8 до 10 осіб зникли безвісти — їх, імовірно, віднесло сильною течією. На місці трагедії тривають активні рятувальні роботи.

Трагедія сталася в популярному туристичному місці Кундамала. Люди зупинилися на мосту, щоб зробити фото, коли конструкція раптово обвалилася. Багатьох туристів змило у воду. Попередньо, причиною обвалу могла стати сильна течія в річці.

Наслідки обвалу

На момент обвалу на мосту перебували близько 200 туристів. Частина людей опинилася під уламками — їх звільнили рятувальники з NDRF та місцева поліція, яка була приведена в повну готовність.

Відомо, що міст вже раніше визнавали аварійним. Попри це, багато туристів ігнорували попереджувальні таблички та заборону на вхід. Правоохоронці й місцеві жителі намагалися стримувати натовп, однак люди все одно заходили на міст, який у результаті не витримав ваги понад 200 осіб.

Наслідки обвалу

Наслідки обвалу

Міністр Гіріш Махаджан заявив, що міст призначався для пересування місцевих фермерів, а не для великої кількості туристів. За його словами, саме скупчення людей стало причиною катастрофи.

Один із постраждалих розповів, що міст був переповнений, а рух ускладнювали машини з обох боків. Люди стояли посеред мосту, і одного з них змило водою. «Ми впали на каміння, отримали серйозні травми», — додав він.Ще один травмований, Суніл Кумар, сказав: «Я відчув, як міст почав хитатися. Хотів попередити сестру, але не встиг — конструкція обвалилася».

За словами іншого очевидця, поліція й рятувальники прибули вже за 15 хвилин після події. Чоловік отримав ушкодження голови та спини.

Головний міністр Девендра Фаднавіс пообіцяв виплатити по 5 лакхів рупій (приблизно 60 тисяч доларів) родинам загиблих. Тим часом прем’єр-міністр Нарендра Моді провів розмову з головою штату щодо подальших дій.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 12 червня в Ахмедабаді розбився Boeing 787-8 Dreamliner Air India. Літак летів із аеропорту Сардара Валлабхая до Лондона (Гатвік). На борту було 230 пасажирів із Індії, Великої Британії, Португалії та Канади та 12 членів екіпажу.

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