Під час саміту у Вашингтоні країни НАТО оголосять нові кроки щодо зміцнення ППО України

У США обіцяють потужну демонстрацію підтримки України з боку США та союзників.

Країни НАТО під час саміту Вашингтоні оголосять про довгострокову перспективу підтримки України, а також про нові кроки щодо зміцнення повітряної оборони нашої країни.

Про це йдеться у повідомленні Укрінформу, з посиланням на високопоставленого чиновника адміністрації президента США.

"Наступного тижня ви побачите потужну демонстрацію підтримки України з боку США та союзників. Члени Альянсу вкотре підтвердять, що майбутнє України в НАТО та зроблять важливі нові заяви про те, як ми збільшуємо військову, політичну та фінансову підтримку України з боку НАТО", - зауважив представник адміністрації.

Він зазначив, що всі ці заяви будуть зроблені у рамках "мосту України" до членства в Альянсі.

Крім того, у четвер повинне відбутись засідання Ради НАТО-Україна, після якого Президент США проведе спільний захід із Президентом України, а також іншими партнерами, які підписали двосторонні угоди про безпеку з Україною.

"Сполучені Штати, крім того, оголосять нові кроки задля зміцнення ППО України та військових можливостей, щоби допомогти їй захищатися сьогодні, а також стримувати російську агресію в майбутньому",- наголосив представник Білого дому.

Також чиновник додав, що на саміті диктатор Путін отримає "потужний сигнал", що він не зможе пересилити коаліцію країн, які підтримують Київ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Столтенберг сподівається на членство України в НАТО до 2034 року.

Крім того, ми раніше інформували, що Зеленський відповів, про що свідчитиме запрошення України до НАТО для Путіна.

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