Сеанс кріотерапії / Фото ілюстративне / © Guardian

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У Франції під час сеансу кріотерапії в спортзалі загинула 29-річна жінка, яка задихнулася внаслідок витоку азоту. Інша відвідувачка була госпіталізована в критичному стані.

Про це повідомляють The Guardian та France24.

Зазначається, що 29-річна працівниця тренажерного залу, втратила свідомість після витоку азоту з холодильної камери, яку відремонтували того ж дня. Газ без кольору і запаху використовується для створення атмосфери екстремальних мінусових температур.

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34-річну клієнтку закладу у важкому стані госпіталізували. Троє інших людей, які намагалися врятувати жінок, були доставлені в лікарню, а 150 людей евакуювали з будівлі.

Кріотерапія — це широкий термін, який використовується для опису різних форм лікування за допомогою сильного холоду на тілі. Він популярний серед спортсменів вищого рівня для полегшення травм м’язів, болю та запалення та покращення кровообігу. Під впливом температури нижче нуля протягом двох-трьох хвилин організм реагує на обмеження кровотоку та вивільнення гормонів, зокрема адреналіну та ендорфінів. Серце працює швидше і збільшує кровотік, збільшуючи постачання організму киснем, прискорюючи відновлення тканин і зменшуючи м’язовий біль і набряк.

Використання терапії стає все більш поширеним серед елітних спортсменів і спортивних команд, а кріотерапія всього тіла стала трендом у покращенні самопочуття.

У 2018 році Європейська асоціація промислових газів, організація безпеки, попередила про небезпеку рідкого та газоподібного азоту в кріотерапії.

До слова, 24-річна жінка замерзла на смерть у кріотерапевтичній камері в спа-центрі Лас-Вегаса в 2015 році.

Раніше повідомлялося, що перше у світі контрольоване дослідження довгострокового впливу вейпінгу на організм виявило «жахливі» результати.