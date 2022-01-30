Під час снігової бурі літак зніс контейнери, в яких зберігався багаж: відео

Через інцидент ніхто не постраждав.
У США в міжнародному аеропорту О'Хара, що в Чикаго, літак авіакомпанії China Airlines врізався у контейнери, в яких був багаж. Через інцидент ніхто не постраждав.
Про це пише nypost.com.
Інцидент стався під час сильної снігової бурі. За попередніми даними, через подію ніхто з людей не постраждав.
У літака через удар зафіксували пошкодження одного із двигунів. Користувачі соцмереж опублікували відео моменту зіткнення літака із контейнерами з багажем.
#Ongoing: a China Airlines Cargo B-747 [B-18715] is damaged in an incident in Chicago (US). Aircraft was taxiing at O'Hare, at night in snowy weather, when it collided with a container. Pictures show damage to the #2 engine. Updates when possible. Source @DonBlock7, @JacdecNew pic.twitter.com/RyYQhBFPM9— Air Disasters #OTD by Francisco Cunha (@OnDisasters) January 29, 2022
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