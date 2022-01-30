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Під час снігової бурі літак зніс контейнери, в яких зберігався багаж: відео

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Під час снігової бурі літак зніс контейнери, в яких зберігався багаж: відео

nypost.com

Через інцидент ніхто не постраждав.

У США в міжнародному аеропорту О'Хара, що в Чикаго, літак авіакомпанії China Airlines врізався у контейнери, в яких був багаж. Через інцидент ніхто не постраждав. 

Про це пише nypost.com. 

Інцидент стався під час сильної снігової бурі. За попередніми даними, через подію ніхто з людей не постраждав. 

У літака через удар зафіксували пошкодження одного із двигунів. Користувачі соцмереж опублікували відео моменту зіткнення літака із контейнерами з багажем. 

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