Під час стрибка з парашутом загинула 21-річна інфлюенсерка TikTok: подробиці трагедії

У Торонто під час стрибка з парашутом загинула 21-річна інфлюенсерка TikTok Таня Пардазі.

Трагедія сталася через те, що блогерка не дотрималася техніки безпеки, стрибаючи з парашутом.

Про це пише Sky news.

21-річна Таня Пардазі, яка мала понад 100 000 підписників у TikTok, загинула наприкінці серпня під час свого першого стрибка з парашутом. Перед тим, як здійснити стрибок, дівчина пройшла спеціальні курси у школі Skydive Toronto, проте вона загинула під час стрибка з висоти 4000 футів (1219 метрів - ред.).

В закладі цю трагедію пояснили тим, що їхня учениця "занадто швидко випустила обертовий основний парашут на малій висоті без часу або висоти, необхідних для надування резервного парашута".

Друзі дівчини розповіли, що Таня завжди намагалася брати максимум від життя та проживала кожну секунду. Вони зазначають, що їм досі складно повірити у цю трагедію.

Нагадаємо, співачка Солоха вперше зізналася, що під час війни втратила дитину.

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