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Під час стрілянини у Кракові загинув діджей із Великої Британії: шокувальні подробиці
Під час стрілянини у Кракові занинув 32-річний діджей із Шотландії: він став однією із перших жертв стрільця.
Джеймс Томас Кемпбелл, 32-річний діджей із шотландського Прествіка, був однією з шести осіб, яких у Кракові застрелив 24-річний нападник.
Про це пише британська газета The Telegraph.
Чоловік походив із Прествіка в графстві Південний Ейршир у Шотландії. Як повідомляє газета, він працював ді-джеєм, а на острові Арран здавав туристам двокімнатний котедж для відпочинку. Один із друзів родини Кемпбелла сказав The Telegraph: «Ми всі у шоці. Це надто боляче. Ви уявляєте, через що нам довелося пройти? Ми розбиті горем».
Речник британського Міністерства закордонних справ повідомив, що відомство надає підтримку родині померлого, яка перебуває в жалобі, а також близьким другої жертви, яка отримала поранення.
Ще одним постраждалим є 19-річний Гаррі Марчант із Північного Йоркширу. Його родина підтвердила, що молодий британець перебуває в лікарні, а його стан стабільний.
Нагадаємо, також під час стрілянини загинула туристка з Австрії.
Стрілянина у Кракові: що відомо
У Польщі озброєний чоловік, ймовірно, під впливом ультраправої ідеології влаштував стрілянину на головній площі Кракова. Поліція відкрила вогонь і заарештувала його.
У центрі міста загинули чотири жінки та двоє чоловіків. Ще сімнадцять осіб, зокрема, двоє поліцейських і нападник, дістали поранення.
Пізніше у квартирі нападника в Островці-Свентокшиському було знайдено три тіла. В неділю поліція підтвердила, що це батьки та молодша сестра стрільця. У понеділок поліція оголосила про смерть злочинця.
Також у Польщі повідомили, що стрілець захоплювався терористами та ультраправою ідеологією, що і могло його спонукати до злочину. Проте там наголошують, що це ще не остаточна причина трагедії, слдіство триває.