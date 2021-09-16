Під час торгів ціна злетіла у 10 разів: родинну коштовність британської монархії продали з аукціону

Браслет був улюбленою прикрасою принцеси Маргарет.

Родинну коштовність британської монархії продали з аукціону за рекордні півмільйона доларів.

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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 16 вересня.

Браслет із перлин із діамантовою застібкою був улюбленою прикрасою принцеси Маргарет – молодшої сестри королеви Єлизавети Другої. Маргарет надівала його для офіційного портрету до свого 19 дня народження.

Перед початком торгів за браслет сподівались отримати приблизно 50 тисяч доларів та під час аукціону ціна злетіла у 10 разів.

Новини світу: родинну коштовність британської монархії продали з аукціону

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