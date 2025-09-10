ТСН у соціальних мережах

Під час тренування раптово помер 7-річний гравець: подробиці трагедії

Трагедія сталася на тренувальному комплексі «Боавішта» у районі Бесса.

Футбольне поле

Футбольне поле / © Pixabay

В Португалії у місті Порту під час тренування помер семирічний гравець юнацької команди «Боавішта».

Про це повідомляє видання Jornal de Notícias.

Трагедія сталася на тренувальному комплексі «Боавішта» у районі Бесса. За інформацією видання, семирічний хлопчик, який виступав за команду U-8, почав розминку перед тренуванням і раптово знепритомнів через зупинку серця, причини якої наразі встановлюються.

На місці події дитину одразу почали рятувати медичні працівники клубу, а згодом приєдналися бригади швидкої допомоги та реанімації. Хлопчика доставили до лікарні Сан-Жуан у Порту у критичному стані, проте врятувати його не вдалося — смерть була констатована того ж вечора.

У заяві клубу «Боавішта» висловили «глибокий жаль» у зв’язку зі смертю юного спортсмена та зазначили, що він пройшов усі необхідні медичні огляди для участі у сезоні. Клуб і родина не знали про жодні медичні проблеми, які могли б завадити хлопчику займатися спортом.

«Боавішта» додав, що надасть психологічну підтримку всім, хто цього потребує, і оголосив три дні трауру. Також спортивна компанія клубу (SAD) висловила «глибоке співчуття» та повідомила про тимчасове призупинення всіх запланованих спортивних заходів на стадіоні Бесса.

У заяві клубу також підкреслюється, що хлопчик був другим сезоном у команді «Боавішта» та дотримання всіх медичних і безпекових протоколів залишається пріоритетом клубу на всіх рівнях.

«Пам’ять цього юного спортсмена завжди буде шанована всіма, хто представляє клуб, а його посмішка залишиться натхненням для нас. Боавішта оголошує офіційний триденний траур», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під час уроку фізкультури в одному з ліцеїв міста Пирятин, що на Полтавщині, знепритомнів 13-річний учень. Попри зусилля медиків, які прибули на місце та проводили реанімацію, хлопчик помер.

