Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
640
Час на прочитання
1 хв

Під час ударів по Ірану вбитий експрезидент країни — ЗМІ

Внаслідок серії ударів по Ірану вбитий ще один високопосадовець.

Автор публікації
Катерина Сердюк
Махмуд Ахмадінежад

Махмуд Ахмадінежад / © AFP

Експрезидент Ірану, ймовірно, також убитий під час ударів Ізраїлю. Йдеться про Махмуда Ахмадінежада.

Про це повідомляє Clash Report.

«Повідомляється, що колишній президент Ірану Махмуд Ахмадінежад був убитий внаслідок авіаударів Ізраїлю», — йдеться у повідомленні.

Водночас інформація потребує підтвердження.

Ліквідація «верхівки» Ірану: що відомо

Раніше Іран підтвердив загибель верховного лідера Ірану — аятоли Алі Хаменеї. Уряд Ірану оголосив 40 днів загальнонаціональної жалоби та 7 днів офіційних вихідних.

Як додається, разом із лідером Ірану загинули члени його родини — донька, онук/онука, невістка та зять. Ізраїльські військово-повітряні сили нібито скинули близько 30 бомб на комплекс, де перебував Хаменеї.

Згодом стало відомо, що вбито ще висопокопоставлених чиновників.

Дата публікації
Кількість переглядів
640
