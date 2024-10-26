Під час виборів у Грузії сталася масова бійка біля офісу опозиційної партії: відео

Під час парламентських виборів у Грузії сталася масова бійка біля центрального офісу опозиційного “Національного руху”, розташованого на Кахетинському шосе у Тбілісі.

Кадри інциденту поширили грузинські ЗМІ.

Повідомляється, що група агресивних людей увірвалася у двір будівлі партійного офісу та вступила спершу у словесну суперечку, а потім застосувала фізичну силу до членів опозиційної партії.

Також читайте Прапори ЄС і України: у Тбілісі почав збиратись проєвропейський марш

Голова “Нацруху” Тіна Бокучава звинувачує в нападі чинний уряд та партію влади — “Грузинську мрію”, яка начебто передчуває поразку на виборах.

“Це творить уряд, який програє вибори і який вкрай наляканий. Уряд розуміє, що дуже скоро їх не буде. На цих виборах опозиція перемагає переконливо і дуже важливо не втратити жодного голосу”, - цитує заяву лідерки опозиціонерів “Эхо Кавказа”.

Під час виборів у Грузії сталася масова бійка біля офісу опозиційної партії

Наразі відомі результати грузинських парламентських виборів із кількох закордонних дільниць. На них більшість голосів одержали опозиційні партії.

Нагадаємо, 26 жовтня в Грузії відбуваються парламентські вибори, які набули особливої ваги на тлі посилення внутрішньополітичних викликів та невизначеності щодо майбутнього країни. Вибори розглядаються як "референдум", що визначить майбутній курс Грузії.

Читайте також: