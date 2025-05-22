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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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У Туреччині під час відпочинку раптово померла 28-річна жінка: у неї вкрали серце

У Туреччині померла туристка з Британії. Під час розтину у тілі жінки нібито не було серця.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Бет та Люк

Бет та Люк / © mirror.co.uk

У Туреччині під час відпочинку раптово померла 28-річна громадянка Великої Британії. Її чоловік каже, що коли тіло жінки повернули на батьківщину, то розтин показав, що у неї не було серця.

Про це пише британське видання mirror.co.uk.

28-річна Бет Мартін поїхала до Туреччини зі своїм чоловіком Люком і двома маленькими дітьми, але померла через кілька днів після подорожі. Її сім’я повідомила, що розтин виявив щось жахливе — у тілі жінки не було її серця.

Бет Мартін на другий день відпочинку раптово знепритомніла і її госпіталізували. Британку відвезли у лікарню для нужденних, а її чоловіку Люку навіть забороняли бачити дружину. Наступного дня жінка померла.

Чоловік зібрав гроші, щоб повернути тіло дружини додому. Коли британські лікарі зробили розтин, то виявили шокувальну правду — у тілі жінки не було серця. Її родина зазначає, що орган могли вилучити у Туреччині, жодних дозволів на це чоловік не давав.

У Туреччині розслідують інцидент, який стався у клініці.

Нагадаємо, туристку затримали в аеропорту, бо вона везла у сумці власне серце.

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