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У Туреччині під час відпочинку раптово померла 28-річна жінка: у неї вкрали серце
У Туреччині померла туристка з Британії. Під час розтину у тілі жінки нібито не було серця.
У Туреччині під час відпочинку раптово померла 28-річна громадянка Великої Британії. Її чоловік каже, що коли тіло жінки повернули на батьківщину, то розтин показав, що у неї не було серця.
Про це пише британське видання mirror.co.uk.
28-річна Бет Мартін поїхала до Туреччини зі своїм чоловіком Люком і двома маленькими дітьми, але померла через кілька днів після подорожі. Її сім’я повідомила, що розтин виявив щось жахливе — у тілі жінки не було її серця.
Бет Мартін на другий день відпочинку раптово знепритомніла і її госпіталізували. Британку відвезли у лікарню для нужденних, а її чоловіку Люку навіть забороняли бачити дружину. Наступного дня жінка померла.
Чоловік зібрав гроші, щоб повернути тіло дружини додому. Коли британські лікарі зробили розтин, то виявили шокувальну правду — у тілі жінки не було серця. Її родина зазначає, що орган могли вилучити у Туреччині, жодних дозволів на це чоловік не давав.
У Туреччині розслідують інцидент, який стався у клініці.
Нагадаємо, туристку затримали в аеропорту, бо вона везла у сумці власне серце.