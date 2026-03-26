Під час війни в Ірані запрацювали таємничі радіостанції: що про них відомо

Іран / © Associated Press

Реклама

З початком військових операцій США та Ізраїлю проти Ірану в радіоефірі активізувалися таємничі станції. На спеціальній частоті почали передавати цифрові коди для розвідників, які перебувають на ворожій території. Радіоаматори з’ясували, що цей сигнал транслюють із військової бази США в Німеччині.

Про це пише IFLScience.

Механізм роботи «станції цифр»

Перші повідомлення про незвичну активність з’явилися 28 лютого, одночасно зі стартом активної фази збройного конфлікту. Трансляція ведеться за чіткою схемою: спокійний чоловічий голос зачитує блоки випадкових чисел перською мовою. Кожна група цифр повторюється двічі, після чого йде пауза, тричі лунає слово «увага» і цифровий ряд починається знову.

Реклама

За даними IFLScience, передачі виходять стабільно приблизно двічі на добу. Експерти зазначають, що такий метод зв’язку є абсолютно безпечним.

«За умови використання ідеально випадкових числових ключів зламати такий шифр математично неможливо», — пояснив фахівець у цій галузі Акін Фернандес.

Навіть якщо перекласти цифри у слова, повідомлення залишиться без змісту без унікального паперового блокнота з кодами, який є лише у відправника та отримувача.

Спроби глушіння та локалізація джерела

Через п’ять днів після початку війни невідома сторона розпочала цілеспрямоване шумове глушіння частоти. Проте станція продемонструвала живучість, просто перейшовши на іншу частоту для продовження мовлення. Логіка подій підказує, що за трансляцією навряд чи стоїть Тегеран. Оскільки іранський уряд зазвичай глушить іноземні медіа, а не власні канали зв’язку.

Реклама

Ентузіасти з групи Priyom, використовуючи методи тріангуляції, точно визначили місце розташування передавача. Як повідомляє WIRED, сигнал, що отримав позначення V32, надходить із території військової бази США в німецькому місті Беблінген, неподалік Штутгарта. Антени приховані в лісовій зоні між казармами «Панцер» і «Патч». Під час трансляцій іноді навіть чути системні звуки Windows 10, що видає операційну систему, яку використовують оператори.

Орієнтація на Іран

На відміну від великих розвідувальних мереж, ця станція працює на одній фіксованій частоті.

«Сувора структурованість і регулярність мовлення вказують на ретельно сплановану операцію. Це свідчить про те, що мовлення цілеспрямовано орієнтоване на одну географічну зону — територію Ірану», — зазначив історик і дослідник Маріс Голманіс.

Наразі Центральне розвідувальне управління США відмовляється давати офіційні пояснення щодо своєї причетності. Подібні методи використовувалися і раніше, зокрема ФБР викривало мережі кубинських шпигунів через перехоплення аналогічних шифрів у ефірі.

Реклама

Нагадаємо, легендарна радіостанція УВБ-76, яку ще називають «Радіо Судного дня», 11 лютого раптово перейшла в режим безперервної трансляції. Такої аномальної активності зашифрованих кодів не бачили за всю історію її існування.