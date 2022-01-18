Під час військових навчань у Росії танк зніс електроопору: шість населених пунктів залишилися без світла

Під час військових навчань у Росії танк зніс електроопору: шість населених пунктів залишилися без світла

Аварійні бригади відновлюватимуть електропостачання до кінця тижня.

У Волгоградській області Росії, де відбуваються масштабні військові навчання підрозділів російської армії, танк, який рухався в колоні, зніс бетонну опору високовольтної лінії електропостачання.

Відповідне відео, зняте очевидцями, опубліковане в Telegram-каналі Mash.

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В описі відео уточнили, що дорожньо-транспортна пригода з військовою технікою трапилася у Городищенському районі. Колона танків йшла в атаку, рухаючись вздовж лінії електропостачання. Несподівано одна з бойових машин врізалася в бетонну опору, зваливши її та обірвавши дроти.

Обережно, відео містить нецензурну лексику.

В результаті інциденту шість населених пунктів залишилися без світла. На місце НП виїхали аварійні бригади, виправити ситуацію планують до п'ятниці.

Постраждалих внаслідок аварії не було.

Нагадаємо, у понеділок, 17 січня, на автотрасі “Таврида” в окупованому Росією Криму загорівся бронетранспортер БТР-82 Збройних сил РФ.

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